Comment tourner un bâton



papives

papives Je fais pareil (avec un baton qui peut s'enflammer des 2 extrémités), et je le lance aussi en l'air puis le rattraper (en le faisant tourner évidement) ... en gros coté raté j'ai eu (plusieurs fois):



* Violent coup dans une jambe (bizarrement quand c'est en bas, t'es plus confiant donc tu vas plus vite xD la tête tu fais plus gaffe)

* coup derrière la tête

* coup dans le dos

* dans dans le visage ou le nez

* coup main, doigt ou bras



bref aucun dans une certaine partie heureusement, mais à chaque fois ... CA FAIT MAL !!!



Contribution le : Aujourd'hui 20:07:43