Comment tourner un bâton
Webhamster
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 76180
Karma: 37933
Comment tourner un bâton
Contribution le : Aujourd'hui 19:08:28
J'aime glander ici
Inscrit: 26/02/2007 18:55
Post(s): 6837
Karma: 4396
J’aurais voulu voir ses débuts et ses ratés.
Contribution le : Aujourd'hui 19:54:21
Je suis accro
Inscrit: 05/03/2008 02:55
Post(s): 1062
Karma: 729
@papives Je fais pareil (avec un baton qui peut s'enflammer des 2 extrémités), et je le lance aussi en l'air puis le rattraper (en le faisant tourner évidement) ... en gros coté raté j'ai eu (plusieurs fois):
* Violent coup dans une jambe (bizarrement quand c'est en bas, t'es plus confiant donc tu vas plus vite xD la tête tu fais plus gaffe)
* coup derrière la tête
* coup dans le dos
* dans dans le visage ou le nez
* coup main, doigt ou bras
bref aucun dans une certaine partie heureusement, mais à chaque fois ... CA FAIT MAL !!!
bon il va plus vite que moi (son baton à l'air plus léger aussi ?), donc je le plains s'il foire
Contribution le : Aujourd'hui 20:07:43
