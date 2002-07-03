Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Koreus
Comment tourner un bâton
 2  #1
Webhamster
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 76180
Karma: 37933
Comment tourner un bâton


https://www.reddit.com/comments/1ozknnm

Contribution le : Aujourd'hui 19:08:28
Signaler

papives
Re: Comment tourner un bâton
 0  #2
J'aime glander ici
Inscrit: 26/02/2007 18:55
Post(s): 6837
Karma: 4396
J’aurais voulu voir ses débuts et ses ratés.🙄

Contribution le : Aujourd'hui 19:54:21
Signaler

Cyril-Fiesta
Re: Comment tourner un bâton
 0  #3
Je suis accro
Inscrit: 05/03/2008 02:55
Post(s): 1062
Karma: 729
@papives Je fais pareil (avec un baton qui peut s'enflammer des 2 extrémités), et je le lance aussi en l'air puis le rattraper (en le faisant tourner évidement) ... en gros coté raté j'ai eu (plusieurs fois):

* Violent coup dans une jambe (bizarrement quand c'est en bas, t'es plus confiant donc tu vas plus vite xD la tête tu fais plus gaffe)
* coup derrière la tête
* coup dans le dos
* dans dans le visage ou le nez
* coup main, doigt ou bras

bref aucun dans une certaine partie heureusement, mais à chaque fois ... CA FAIT MAL !!! 😃

bon il va plus vite que moi (son baton à l'air plus léger aussi ?), donc je le plains s'il foire 😃

Contribution le : Aujourd'hui 20:07:43
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.