Kilroy1
Cane lascive au bord de la cheminée
 1  #1
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 20336
Karma: 26579

https://www.reddit.com/comments/1p2pj4p

Contribution le : Aujourd'hui 16:21:57
Signaler

FMJ65
Re: Cane lascive au bord de la cheminée
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 16757
Karma: 5692
Elle serait tellement mieux sur une broche ..... !

Contribution le : Aujourd'hui 16:44:59
Signaler

alfosynchro
Re: Cane lascive au bord de la cheminée
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 17362
Karma: 7726
J'ai l'impression qu'elle se rêve en eau douce !!

Contribution le : Aujourd'hui 17:07:19
Signaler

lsdYoYo
Re: Cane lascive au bord de la cheminée
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
Post(s): 2569
Karma: 1741
@alfosynchro Et qu'elle "pédale" doucement sur une seule patte.

Contribution le : Aujourd'hui 17:41:37
Signaler


