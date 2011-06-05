|Kilroy1
La poésie d'une bulle de savon qui gèle
https://www.reddit.com/comments/1p3008c
Toutes ces petites étoiles qui arrivent au début, c'est bô !
|FMJ65
C'est vrai que c'est très bôôôô !
|alfosynchro
J'ai tellement rêvé pouvoir voir ça IRL ! Je savais que c'était possible.
|lsdYoYo
@Kilroy1 Deux vidéo sur le gel.
Merci de nous rappeler à tous, qu'on va bien se les cailler dans les prochains mois...
