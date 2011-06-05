Videos streaming images jeux et buzz
Kilroy1
La poésie d'une bulle de savon qui gèle
 3  #1
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 20336
Karma: 26579

https://www.reddit.com/comments/1p3008c
Toutes ces petites étoiles qui arrivent au début, c'est bô !

Contribution le : Aujourd'hui 16:36:28
FMJ65
Re: La poésie d'une bulle de savon qui gèle
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 16757
Karma: 5692
C'est vrai que c'est très bôôôô !

Contribution le : Aujourd'hui 16:46:12
alfosynchro
Re: La poésie d'une bulle de savon qui gèle
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 17362
Karma: 7726
J'ai tellement rêvé pouvoir voir ça IRL ! Je savais que c'était possible.

Contribution le : Aujourd'hui 17:09:15
lsdYoYo
Re: La poésie d'une bulle de savon qui gèle
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
Post(s): 2568
Karma: 1741
@Kilroy1 Deux vidéo sur le gel.

Merci de nous rappeler à tous, qu'on va bien se les cailler dans les prochains mois...

Contribution le : Aujourd'hui 17:40:10
