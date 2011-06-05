|Kilroy1
Des bulles prisent dans la glace
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Contribution le : Aujourd'hui 16:38:57
|FMJ65
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Ca je n'avais jamais vu !
Contribution le : Aujourd'hui 16:46:38
|alfosynchro
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
@FMJ65
Pourtant il me semble qu'on en a déjà vu sur Koréus, pas la même vidéo.
Mais c'est beau et mystérieux à la fois.
Contribution le : Aujourd'hui 17:11:03
