Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Kilroy1
Des bulles prisent dans la glace
 3  #1
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 20336
Karma: 26579

https://www.reddit.com/comments/1p2fxy7

Contribution le : Aujourd'hui 16:38:57
Signaler

FMJ65
Re: Des bulles prisent dans la glace
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 16757
Karma: 5692
Ca je n'avais jamais vu !

Contribution le : Aujourd'hui 16:46:38
Signaler

alfosynchro
Re: Des bulles prisent dans la glace
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 17362
Karma: 7726
@FMJ65
Pourtant il me semble qu'on en a déjà vu sur Koréus, pas la même vidéo.
Mais c'est beau et mystérieux à la fois.

Contribution le : Aujourd'hui 17:11:03
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.