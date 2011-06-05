Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Wiliwilliam
Ne pas voir plus loin que le bout de sa proue
 3  #1
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39614
Karma: 20148
aviron + bateau


https://x.com/bartgonnissen/status/1992109128379158971

Contribution le : Aujourd'hui 11:31:55
Signaler

alfosynchro
Re: Ne pas voir plus loin que le bout de sa proue
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 17372
Karma: 7728
Il faut juste préciser, à leur décharge, qu'en aviron on fait face à l'arrière, et on ne voit l'avant qu'en tournant la tête.
Bon, là de tout évidence aucun n'a eu l'idée de tourner la tête... ^^

Contribution le : Aujourd'hui 12:35:19
Signaler

Kilroy1
Re: Ne pas voir plus loin que le bout de sa proue
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 20340
Karma: 26585
Ils sont à fond dedans !

Contribution le : Aujourd'hui 12:42:13
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.