|Wiliwilliam
|
Ne pas voir plus loin que le bout de sa proue
|
3 #1
|
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39614
Karma: 20148
|
aviron + bateau
https://x.com/bartgonnissen/status/1992109128379158971
Contribution le : Aujourd'hui 11:31:55
|Signaler
|alfosynchro
|
0 #2
|
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 17372
Karma: 7728
|
Il faut juste préciser, à leur décharge, qu'en aviron on fait face à l'arrière, et on ne voit l'avant qu'en tournant la tête.
Bon, là de tout évidence aucun n'a eu l'idée de tourner la tête... ^^
Contribution le : Aujourd'hui 12:35:19
|Signaler
|Kilroy1
|
0 #3
|
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 20340
Karma: 26585
|
Ils sont à fond dedans !
Contribution le : Aujourd'hui 12:42:13
|Signaler