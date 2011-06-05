Ne pas voir plus loin que le bout de sa proue

Options du sujet Imprimer le sujet

aviron + bateau

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 17372 Karma: 7728 Il faut juste préciser, à leur décharge, qu'en aviron on fait face à l'arrière, et on ne voit l'avant qu'en tournant la tête.

Bon, là de tout évidence aucun n'a eu l'idée de tourner la tête... ^^

