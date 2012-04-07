Jmail: consultez la boîte mail de Jeffrey Epstein 📧
|Wiliwilliam
|
Jmail: consultez la boîte mail de Jeffrey Epstein 📧
|
1 #1
|
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39616
Karma: 20148
|
Des personnes se sont amusées à récréer un simili de boîte GMail de Jeffrey Epstein (affaire Jeffrey Epstein).
Ils ont utilisé Gemini (IA) pour effectuer une reconnaissance optique de caractères (OCR) de chaque courriel.
Ils l'ont refait eux même car visiblement l'OCR fournie par le Congrès Américain était catastrophique.
Accéder à JMail
Contribution le : Aujourd'hui 17:13:26
|Signaler