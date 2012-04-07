Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Wiliwilliam
Jmail: consultez la boîte mail de Jeffrey Epstein 📧
 1  #1
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39616
Karma: 20148
Des personnes se sont amusées à récréer un simili de boîte GMail de Jeffrey Epstein (affaire Jeffrey Epstein).
Ils ont utilisé Gemini (IA) pour effectuer une reconnaissance optique de caractères (OCR) de chaque courriel.
Ils l'ont refait eux même car visiblement l'OCR fournie par le Congrès Américain était catastrophique.

Accéder à JMail 🔗


Contribution le : Aujourd'hui 17:13:26
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.