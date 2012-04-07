Jmail: consultez la boîte mail de Jeffrey Epstein 📧



Accéder à JMail



Des personnes se sont amusées à récréer un simili de boîte GMail de Jeffrey Epstein ( affaire Jeffrey Epstein ).Ils ont utilisé Gemini (IA) pour effectuer une reconnaissance optique de caractères (OCR) de chaque courriel.Ils l'ont refait eux même car visiblement l'OCR fournie par le Congrès Américain était catastrophique.

