domi13180
Grosse tv sur un escalator
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 506
Karma: 968

https://www.reddit.com/comments/1nqyksa

Contribution le : Aujourd'hui 16:48:32
alfosynchro
Re: Grosse tv sur un escalator
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 17386
Karma: 7732
Je pense qu'ils ont un peu réduit la diagonale...

Contribution le : Aujourd'hui 17:37:34
Wiliwilliam
Re: Grosse tv sur un escalator
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39621
Karma: 20153
Je pense que l'employer doit aller à l’hôpital.

Contribution le : Aujourd'hui 17:40:26
