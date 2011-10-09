|Kilroy1
Quand tu es trop petite à un feu en moto 🏍️
Kilroy1
lsdYoYo
Je masterise !
Moi aussi j'ai eu ça, sur mon premier vélo. Mais j'étais bien plus jeune et y'avait pas le repliage automatique.
FMJ65
Je poste trop
Il existe des modèles adaptés à son gabarit, pas la peine d'acheter un truc démesuré pour elle !
