Kilroy1
Quand tu es trop petite à un feu en moto 🏍️
 3  #1
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 20352
Karma: 26601

https://www.reddit.com/comments/1p4vcp8

Contribution le : Aujourd'hui 12:30:10
Signaler

lsdYoYo
Re: Quand tu es trop petite à un feu en moto 🏍️
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
Post(s): 2575
Karma: 1741
Moi aussi j'ai eu ça, sur mon premier vélo. Mais j'étais bien plus jeune et y'avait pas le repliage automatique.

Contribution le : Aujourd'hui 14:02:33
Signaler

FMJ65
Re: Quand tu es trop petite à un feu en moto 🏍️
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 16762
Karma: 5693
Il existe des modèles adaptés à son gabarit, pas la peine d'acheter un truc démesuré pour elle !

https://www.reddit.com/comments/1mr4wft

Contribution le : Aujourd'hui 14:30:58
Signaler


