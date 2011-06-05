Franck Marchal, notre découverte électro avec Eternal Present



Je viens d'arriver Inscrit: 02/11/2023 12:58 Post(s): 53





Le mois dernier, Franck Marchal a dévoilé Passing Road, un album qui s’impose déjà comme l’une des propositions les plus marquantes de la scène électronique actuelle. Cette nouvelle réalisation se présente comme la bande-son d’un voyage intime, un film intérieur dont chaque morceau serait une séquence chargée d’émotion et de nuances.



Après King Among the Stars et son clip aux accents de Burning Man, Franck Marchal révèle Eternal Present, un titre habité d’une énergie spirituelle, sublimé par un clip de Laurent King.



Voici Eternal Present



Eternal Present by Franck Marchal (Official Video) Le mois dernier, Franck Marchal a dévoilé Passing Road, un album qui s’impose déjà comme l’une des propositions les plus marquantes de la scène électronique actuelle. Cette nouvelle réalisation se présente comme la bande-son d’un voyage intime, un film intérieur dont chaque morceau serait une séquence chargée d’émotion et de nuances.Après King Among the Stars et son clip aux accents de Burning Man, Franck Marchal révèle Eternal Present, un titre habité d’une énergie spirituelle, sublimé par un clip de Laurent King.Voici Eternal PresentEternal Present by Franck Marchal (Official Video)

Contribution le : Aujourd'hui 17:24:22