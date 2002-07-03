|Koreus
Désactivation du blog et du wiki
Webhamster
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Salut,
Je vais désactiver le blog et le wiki à la fin du mois.
Si vous voulez sauvegarder des pages, il ne vous reste plus que quelques jours
Pourquoi ? Car ce n'est plus utilisé/ à l'abandon et je n'ai pas envie d'avoir des problèmes de sécurité car les outils n'ont pas été mis à jour (wordpress et Wikimedia)
Merci à tous les contributeurs du wiki , mais il faut tourner la page.
Contribution le : Aujourd'hui 10:29:58
|Rounard
Je suis accro
Inscrit: 22/11/2007 14:40
C'est triste dans un sens, mais les raisons sont compréhensibles.
Si quelqu'un sait faire une sauvegarde du wiki je suis preneur!
sinon je vais essayer de sauvegarder quelques pages à la mano
Contribution le : Aujourd'hui 10:41:34
|Yazguen
Je poste trop
Inscrit: 18/02/2005 18:32
Salut,
Merci pour l’info, je vais passer sur le wiki histoire de me faire un petit coup de nostalgie
Contribution le : Aujourd'hui 10:51:24
