Désactivation du blog et du wiki
Webhamster
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 76185
Karma: 37943
Salut,

Je vais désactiver le blog et le wiki à la fin du mois.
Si vous voulez sauvegarder des pages, il ne vous reste plus que quelques jours


Pourquoi ? Car ce n'est plus utilisé/ à l'abandon et je n'ai pas envie d'avoir des problèmes de sécurité car les outils n'ont pas été mis à jour (wordpress et Wikimedia)

Merci à tous les contributeurs du wiki , mais il faut tourner la page.

Contribution le : Aujourd'hui 10:29:58
Rounard
Re: Désactivation du blog et du wiki
Je suis accro
Inscrit: 22/11/2007 14:40
Post(s): 1900
C'est triste dans un sens, mais les raisons sont compréhensibles.


Si quelqu'un sait faire une sauvegarde du wiki je suis preneur!

sinon je vais essayer de sauvegarder quelques pages à la mano

Contribution le : Aujourd'hui 10:41:34
Yazguen
Re: Désactivation du blog et du wiki
Je poste trop
Inscrit: 18/02/2005 18:32
Post(s): 15862
Karma: 17012
Salut,

Merci pour l’info, je vais passer sur le wiki histoire de me faire un petit coup de nostalgie

Contribution le : Aujourd'hui 10:51:24
