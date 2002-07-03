Désactivation du blog et du wiki



Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 76185 Karma: 37943

Salut,



Je vais désactiver le blog et le wiki à la fin du mois.

Si vous voulez sauvegarder des pages, il ne vous reste plus que quelques jours





Pourquoi ? Car ce n'est plus utilisé/ à l'abandon et je n'ai pas envie d'avoir des problèmes de sécurité car les outils n'ont pas été mis à jour (wordpress et Wikimedia)



Merci à tous les contributeurs du wiki , mais il faut tourner la page.

Contribution le : Aujourd'hui 10:29:58