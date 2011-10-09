|Kilroy1
Dubaï, coiffeur automatique (IA)
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
edit wiliwilliam: Vidéo générée par IA
Dubai’s Newest AI Barber Pod Will Shock You AI Haircut Machine 3.0 Dubai’s Future Is Here!
Contribution le : Aujourd'hui 15:42:50
|Wiliwilliam
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
@Kilroy1 on s'en rapproche douuucement. Mais j'aurai jamais confiance
Un coiffeur qui se loupe, au pire t'as une mini griffure. Un robot qui se loupe....
Contribution le : Aujourd'hui 15:50:48
