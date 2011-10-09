Videos streaming images jeux et buzz
Kilroy1
Dubaï, coiffeur automatique (IA)
 2  #1
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 20355
Karma: 26610
edit wiliwilliam: Vidéo générée par IA

Dubai’s Newest AI Barber Pod Will Shock You 😲AI Haircut Machine 3.0 ✂ Dubai’s Future Is Here!

Contribution le : Aujourd'hui 15:42:50
Signaler

Wiliwilliam
Re: Dubaï, coiffeur automatique (IA)
 0  #2
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39628
Karma: 20164
@Kilroy1 on s'en rapproche douuucement. Mais j'aurai jamais confiance 😞
Un coiffeur qui se loupe, au pire t'as une mini griffure. Un robot qui se loupe....

Contribution le : Aujourd'hui 15:50:48
Signaler


