|Yazguen
Déplacer une ile sur un lac - Wisconsin USA
#1




Contribution le : Aujourd'hui 16:51:05
|FMJ65
#2




L'idée est tellement conne que j'ai cru que c'était de l'IA (Inintelligence Artisanale) !
Contribution le : Aujourd'hui 17:25:14
|alfosynchro
#3




Il me semble avoir déjà vu ça.
@FMJ65 : ou de l'Idiotie Authentique ?
Contribution le : Aujourd'hui 18:02:05
|Wiliwilliam
#4




@alfosynchro oui, c'était ici. La vidéo a disparu.
On laisse ouvert ici car l'info est bonne, c'est bien dans Wisconsin et non en Floride :'D
Ils appellent ça un Floating Bog.
Contribution le : Aujourd'hui 18:46:26
