Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Yazguen
Déplacer une ile sur un lac - Wisconsin USA
 1  #1
Je poste trop
Inscrit: 18/02/2005 18:32
Post(s): 15863
Karma: 17012

https://www.reddit.com/comments/1p5c5q4

Contribution le : Aujourd'hui 16:51:05
Signaler

FMJ65
Re: Déplacer une ile sur un lac - Wisconsin USA
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 16763
Karma: 5697
L'idée est tellement conne que j'ai cru que c'était de l'IA (Inintelligence Artisanale) !

Contribution le : Aujourd'hui 17:25:14
Signaler

alfosynchro
Re: Déplacer une ile sur un lac - Wisconsin USA
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 17415
Karma: 7738
Il me semble avoir déjà vu ça.

@FMJ65 : ou de l'Idiotie Authentique ? 😉

Contribution le : Aujourd'hui 18:02:05
Signaler

Wiliwilliam
Re: Déplacer une ile sur un lac - Wisconsin USA
 0  #4
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39631
Karma: 20165
@alfosynchro oui, c'était ici. La vidéo a disparu.
On laisse ouvert ici car l'info est bonne, c'est bien dans Wisconsin et non en Floride :'D

Ils appellent ça un Floating Bog.

Contribution le : Aujourd'hui 18:46:26
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.