Présentation d'un plateau repas stylé, et bon appétit bien sur
|Yazguen
|
Présentation d'un plateau repas stylé, et bon appétit bien sur
|
2 #1
|
Je poste trop
Inscrit: 18/02/2005 18:32
Post(s): 15865
Karma: 17014
|
Contribution le : Aujourd'hui 12:12:57
|Signaler
|SushiCircus
|
0 #2
|
Je suis accro
Inscrit: 10/05/2016 22:53
Post(s): 1971
Karma: 885
|
Bordel je n'aurai pas dû cliquer.
Je sais pas un message de prévention du style "Gros viandard s'abstenir !".
Moi qui suis genre lors d'une fondue bourguignonne "Pas besoin de faire chauffer l'huile".
Carpaccio, Steak tartare, bref une bonne viande cru... Je me fais du mal rien que d'y penser.
Ça va me ronger toute la journée .
Contribution le : Aujourd'hui 12:56:43
|Signaler
|Wiliwilliam
|
0 #3
|
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39639
Karma: 20169
|
ça te donne envie ? c'est découpé comme des tranches d'ananas, sauf qu'on dirait des rondelles de pastèque.
Contribution le : Aujourd'hui 13:05:38
|Signaler