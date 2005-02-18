Videos streaming images jeux et buzz
Yazguen
Présentation d'un plateau repas stylé, et bon appétit bien sur
 2  #1
Je poste trop
Inscrit: 18/02/2005 18:32
Post(s): 15865
Karma: 17014

https://www.reddit.com/comments/1p6yqo1

Contribution le : Aujourd'hui 12:12:57
Signaler

SushiCircus
Re: Présentation d'un plateau repas stylé, et bon appétit bien sur
 0  #2
Je suis accro
Inscrit: 10/05/2016 22:53
Post(s): 1971
Karma: 885
Bordel je n'aurai pas dû cliquer.
Je sais pas un message de prévention du style "Gros viandard s'abstenir !".
Moi qui suis genre lors d'une fondue bourguignonne "Pas besoin de faire chauffer l'huile".
Carpaccio, Steak tartare, bref une bonne viande cru... Je me fais du mal rien que d'y penser.
Ça va me ronger toute la journée 😭.

Contribution le : Aujourd'hui 12:56:43
Signaler

Wiliwilliam
Re: Présentation d'un plateau repas stylé, et bon appétit bien sur
 0  #3
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39639
Karma: 20169
ça te donne envie ? c'est découpé comme des tranches d'ananas, sauf qu'on dirait des rondelles de pastèque.

Contribution le : Aujourd'hui 13:05:38
Signaler


