Enorme incendie à Hong Kong

7 bâtiments d'une résidence dans le district de Tai Po ont pris feu.

Les bâtiments étaient en rénovation. L'incendie a pu facilement se propager car les buildings étaient bordés par de gigantesques échafaudages en bambou et le vent soufflait fort.

Malheureusement, déjà 13 personnes ont perdu la vie lors de cette catastrophe...





Immense incendie à Hong Kong | AFP Images

Contribution le : Aujourd'hui 16:17:39