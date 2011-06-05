Videos streaming images jeux et buzz
Kilroy1
32 ans de vie commune avec son perroquet
Inscrit: 09/10/2011 11:09
https://www.reddit.com/comments/1p6vbqt

Contribution le : Aujourd'hui 16:27:03
FMJ65
Re: 32 ans de vie commune avec son perroquet
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Impressionnant !

Contribution le : Aujourd'hui 17:16:40
alfosynchro
Re: 32 ans de vie commune avec son perroquet
Inscrit: 05/06/2011 12:08
La confiance de l'oiseau en son maître !

Contribution le : Aujourd'hui 17:23:04
