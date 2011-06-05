|Kilroy1
32 ans de vie commune avec son perroquet
#1
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 20371
Karma: 26637
Contribution le : Aujourd'hui 16:27:03
FMJ65
#2
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 16768
Karma: 5697
Impressionnant !
Contribution le : Aujourd'hui 17:16:40
alfosynchro
#3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 17439
Karma: 7740
La confiance de l'oiseau en son maître !
Contribution le : Aujourd'hui 17:23:04
