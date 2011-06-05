Videos streaming images jeux et buzz
Kilroy1
Restaurer un jouet Tonka
 1  #1
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 20371
Karma: 26637

https://www.reddit.com/comments/1p7lrlq

Contribution le : Aujourd'hui 16:37:35
Signaler

Wiliwilliam
Re: Restaurer un jouet Tonka
 0  #2
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39645
Karma: 20173
Donc il a racheté tous les composants sauf la carrosserie qu'il a customisé ?

Il envoie de la chaleur dessus c'est ça?

Contribution le : Aujourd'hui 17:11:22
Signaler

alfosynchro
Re: Restaurer un jouet Tonka
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 17441
Karma: 7740
@Wiliwilliam
Au début, j'ai pensé qu'il le sablait, puis j'ai finalement pensé qu'il met juste une couche de gris au pistolet à peindre. Pas sûr, vu comment il le traite ensuite.
Un spécialiste nous en dira peut-être plus !?

Contribution le : Aujourd'hui 17:26:31
Signaler

Wiliwilliam
Re: Restaurer un jouet Tonka
 0  #4
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39645
Karma: 20173
J'ai l'impression qu'il chauffe à très haute température, ça crame instantanément la couche usée de peinture de l'époque.

Contribution le : Aujourd'hui 17:34:27
Signaler


