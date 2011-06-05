Restaurer un jouet Tonka

Options du sujet Imprimer le sujet

https://www.reddit.com/comments/1p7lrlq

Wiliwilliam: Donc il a racheté tous les composants sauf la carrosserie qu'il a customisé ?



Il envoie de la chaleur dessus c'est ça?

@Wiliwilliam

Au début, j'ai pensé qu'il le sablait, puis j'ai finalement pensé qu'il met juste une couche de gris au pistolet à peindre. Pas sûr, vu comment il le traite ensuite.

Un spécialiste nous en dira peut-être plus !?

Wiliwilliam: J'ai l'impression qu'il chauffe à très haute température, ça crame instantanément la couche usée de peinture de l'époque.

