|Zertyy
|
PIFFF 2025 Trailer de la 14e édition
|
1 #1
|
Serial Locker
Inscrit: 22/01/2007 23:42
Post(s): 19113
Karma: 5755
|
Hello !
Je vous partage la dernière vidéo du Paris International Fantastic Film Festival qui se déroulera du 10 au 16 décembre 2025 au Max Linder Panorama !
Si ça vous intéresse :
Toutes les infos sur la programmation, les invités, les séances sur : http://www.pifff.fr/
PIFFF 2025 - Trailer de la 14e édition
Contribution le : Aujourd'hui 21:03:22
|
_________________
|Signaler
|alfosynchro
|
0 #2
|
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 17458
Karma: 7748
|
Je ne m'attendais pas à une telle débauche de violence !
Sûrement pour un public averty...
Contribution le : Aujourd'hui 21:34:13
|Signaler