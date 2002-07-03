|Koreus
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Un canapé chat pour les chats #ia
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1 #1
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Webhamster
Inscrit: 03/07/2002 23:58
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Attention c'est de l'IA (pour les allergiques )
https://www.tiktok.com/embed/7612529179065715998
Contribution le : 25/03 12:51:50
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|Wiliwilliam
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1 #2
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La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Je me demande à quel point c'est réalisable. Parce que le vide de certains canapés peut vraiment être exploitable !
Le problème c'est toujours la même chose = l'entretien. Comment tu laves ça... Imagine ton chat commence à chier dedans
Contribution le : 25/03 13:12:10
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