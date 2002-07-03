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Koreus Un canapé chat pour les chats #ia 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 76545 Karma: 38394 )





https://www.tiktok.com/embed/7612529179065715998 Attention c'est de l'IA (pour les allergiques

Contribution le : 25/03 12:51:50

Wiliwilliam Re: Un canapé chat pour les chats #ia 1 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40138 Karma: 20560



Le problème c'est toujours la même chose = l'entretien. Comment tu laves ça... Imagine ton chat commence à chier dedans Je me demande à quel point c'est réalisable. Parce que le vide de certains canapés peut vraiment être exploitable !Le problème c'est toujours la même chose = l'entretien. Comment tu laves ça... Imagine ton chat commence à chier dedans

Contribution le : 25/03 13:12:10