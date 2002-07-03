Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Koreus
Un canapé chat pour les chats #ia
 1  #1
Webhamster
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 76545
Karma: 38394
Attention c'est de l'IA (pour les allergiques 🙂 )


https://www.tiktok.com/embed/7612529179065715998

Contribution le : 25/03 12:51:50
Signaler

Wiliwilliam
Re: Un canapé chat pour les chats #ia
 1  #2
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40138
Karma: 20560
Je me demande à quel point c'est réalisable. Parce que le vide de certains canapés peut vraiment être exploitable !

Le problème c'est toujours la même chose = l'entretien. Comment tu laves ça... Imagine ton chat commence à chier dedans 😅

Contribution le : 25/03 13:12:10
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.