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Wiliwilliam Témoignage de vétérans ayant vécu un test de bombe nucléaire 7 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40138 Karma: 20560



Voici le témoignage de vétérans de guerre qui étaient présent à proximité de l'explosion.







https://x.com/JamesLucasIT/status/2036824174640111869 On connait tous les vidéos de ce fameux test de bombe nucléaire réalisé par les états unis, avec des bateaux aux alentours.Voici le témoignage de vétérans de guerre qui étaient présent à proximité de l'explosion.

Contribution le : 25/03 23:07:24

Edité par Wiliwilliam sur 26/3/2026 13:02:04



alfosynchro Re: Témoignage de vétéran ayant vécu un test de bombe nucléaire 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 18758 Karma: 8133 "C'est moi qui ai la plus grosse !"



Mais ça ne nous a pas vraiment servi de leçon vu les irresponsables psychopathes qu'on est capables d'élire...

Contribution le : 26/03 00:36:21

Loom- Re: Témoignage de vétéran ayant vécu un test de bombe nucléaire 0 #4

Je poste trop Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 10832 Karma: 4627 Je savais pas qu'ils y avaient eu des volontaires en contact direct pour ça, j'ai pas compris ce qu'ils disent mais ils sont encore vivants alors où peut être pas tous.

Contribution le : 26/03 12:23:50