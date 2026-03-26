Témoignage de vétérans ayant vécu un test de bombe nucléaire
|Wiliwilliam
|
Témoignage de vétérans ayant vécu un test de bombe nucléaire
|
7 #1
|
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40138
Karma: 20560
|
On connait tous les vidéos de ce fameux test de bombe nucléaire réalisé par les états unis, avec des bateaux aux alentours.
Voici le témoignage de vétérans de guerre qui étaient présent à proximité de l'explosion.
https://x.com/JamesLucasIT/status/2036824174640111869
Contribution le : 25/03 23:07:24
Edité par Wiliwilliam sur 26/3/2026 13:02:04
|Signaler
|alfosynchro
|
0 #2
|
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 18758
Karma: 8133
|
"C'est moi qui ai la plus grosse !"
Mais ça ne nous a pas vraiment servi de leçon vu les irresponsables psychopathes qu'on est capables d'élire...
Contribution le : 26/03 00:36:21
|Signaler
|FMJ65
|
0 #3
|
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17242
Karma: 6530
|
Ca fait cher quand même la radio aux rayons X !
Contribution le : 26/03 08:34:51
|Signaler
|Loom-
|
0 #4
|
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 10832
Karma: 4627
|
Je savais pas qu'ils y avaient eu des volontaires en contact direct pour ça, j'ai pas compris ce qu'ils disent mais ils sont encore vivants alors où peut être pas tous.
Contribution le : 26/03 12:23:50
|Signaler
|JackVance
|
0 #5
|
Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
Post(s): 790
Karma: 906
|
La folie humaine dans toute sa splendeur...
Ca me débecte.
Contribution le : 26/03 18:25:59
|Signaler