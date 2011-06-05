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alfosynchro
Un robot danseur devient incontrôlable...
 3  #1
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 18758
Karma: 8133

Un robot danseur devient incontrôlable en plein restaurant !｜TF1 INFO

Y a même pas un bouton d'arrêt d'urgence sur le crâne !

Contribution le : 26/03 11:28:14
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Gog077
Re: Un robot danseur devient incontrôlable...
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2419
Karma: 1399
Ça commence toujours comme ça...

Contribution le : 26/03 11:48:58
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Loom-
Re: Un robot danseur devient incontrôlable...
 1  #3
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 10832
Karma: 4627
Ça m'a rappelé une scène du film L'homme bicentenaire quand elle dance et s'emballe.

( Très beau film que je conseil)

Contribution le : 26/03 12:19:44
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MYRRZINN
Re: Un robot danseur devient incontrôlable...
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 2851
Karma: 5295
Faut le mettre au milieu d'un carrefour quand les feux sont en panne pour foutre le bordel.

Non ? On me dit que c'est déjà le bordel et que c'est pas la peine d'aggraver les choses.

Contribution le : 27/03 16:42:46
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