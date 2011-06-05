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alfosynchro Un robot danseur devient incontrôlable... 3 #1

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 18758 Karma: 8133

Un robot danseur devient incontrôlable en plein restaurant !｜TF1 INFO



Y a même pas un bouton d'arrêt d'urgence sur le crâne !

Contribution le : 26/03 11:28:14

Loom- Re: Un robot danseur devient incontrôlable... 1 #3

Je poste trop Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 10832 Karma: 4627 Ça m'a rappelé une scène du film L'homme bicentenaire quand elle dance et s'emballe.



( Très beau film que je conseil)

Contribution le : 26/03 12:19:44

MYRRZINN Re: Un robot danseur devient incontrôlable... 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 2851 Karma: 5295 Faut le mettre au milieu d'un carrefour quand les feux sont en panne pour foutre le bordel.



Non ? On me dit que c'est déjà le bordel et que c'est pas la peine d'aggraver les choses.

Contribution le : 27/03 16:42:46