|alfosynchro
|
Un robot danseur devient incontrôlable...
|
3 #1
|
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 18758
Karma: 8133
|
Un robot danseur devient incontrôlable en plein restaurant !｜TF1 INFO
Y a même pas un bouton d'arrêt d'urgence sur le crâne !
Contribution le : 26/03 11:28:14
|Signaler
|Gog077
|
0 #2
|
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2419
Karma: 1399
|
Ça commence toujours comme ça...
Contribution le : 26/03 11:48:58
|Signaler
|Loom-
|
1 #3
|
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 10832
Karma: 4627
|
Ça m'a rappelé une scène du film L'homme bicentenaire quand elle dance et s'emballe.
( Très beau film que je conseil)
Contribution le : 26/03 12:19:44
|Signaler
|MYRRZINN
|
0 #4
|
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 2851
Karma: 5295
|
Faut le mettre au milieu d'un carrefour quand les feux sont en panne pour foutre le bordel.
Non ? On me dit que c'est déjà le bordel et que c'est pas la peine d'aggraver les choses.
Contribution le : 27/03 16:42:46
|Signaler