|FMJ65
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Quand l'anesthésiste a oublié un petit truc !
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2 #1
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Inscrit: 27/09/2014 10:47
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C'est pas très agréable à regarder, surtout pour le chien, mais c'est pour son bien !
Ce qui me fait penser à un de mes chiens, un "petit" schnauzer de 50kg qui ne mangeait plus. Après une radio de l'estomac et une petite intervention du véto, il lui a retiré .... un gant de jardinier. Un gros, avec le cuir bien épais !
https://www.reddit.com/comments/1s3eh3n
Contribution le : 26/03 23:44:47
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|alfosynchro
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1 #2
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Ça lui était resté au travers de la gorge.
Contribution le : 27/03 01:24:09
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|Koreus
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0 #3
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Webhamster
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Dans le meme genre mais plus en douceur:
https://www.koreus.com/video/chien-jouet-coince.html
J'ai l'impression que c'est le même jouet
Contribution le : 27/03 07:40:30
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|FMJ65
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0 #4
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@Koreus Oui j'ai l'impression que tu as raison, ça ressemble beaucoup. Une vraie merd... ce jouet !
Contribution le : 27/03 08:31:54
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|alfosynchro
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0 #5
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@FMJ65
Heureusement qu'il est percé, pour laisser passer l'air.
Contribution le : 27/03 10:28:38
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