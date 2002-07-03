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FMJ65
Quand l'anesthésiste a oublié un petit truc !
 2  #1
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Inscrit: 27/09/2014 10:47
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C'est pas très agréable à regarder, surtout pour le chien, mais c'est pour son bien !
Ce qui me fait penser à un de mes chiens, un "petit" schnauzer de 50kg qui ne mangeait plus. Après une radio de l'estomac et une petite intervention du véto, il lui a retiré .... un gant de jardinier. Un gros, avec le cuir bien épais !


https://www.reddit.com/comments/1s3eh3n

Contribution le : 26/03 23:44:47
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alfosynchro
Re: Quand l'anesthésiste a oublié un petit truc !
 1  #2
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Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Ça lui était resté au travers de la gorge.

Contribution le : 27/03 01:24:09
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Koreus
Re: Quand l'anesthésiste a oublié un petit truc !
 0  #3
Webhamster
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 76545
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Dans le meme genre mais plus en douceur:
https://www.koreus.com/video/chien-jouet-coince.html

J'ai l'impression que c'est le même jouet

Contribution le : 27/03 07:40:30
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FMJ65
Re: Quand l'anesthésiste a oublié un petit truc !
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17242
Karma: 6530
@Koreus Oui j'ai l'impression que tu as raison, ça ressemble beaucoup. Une vraie merd... ce jouet !

Contribution le : 27/03 08:31:54
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alfosynchro
Re: Quand l'anesthésiste a oublié un petit truc !
 0  #5
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Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 18758
Karma: 8133
@FMJ65
Heureusement qu'il est percé, pour laisser passer l'air.

Contribution le : 27/03 10:28:38
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