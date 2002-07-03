Quand l'anesthésiste a oublié un petit truc !



Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17242 Karma: 6530



Ce qui me fait penser à un de mes chiens, un "petit" schnauzer de 50kg qui ne mangeait plus. Après une radio de l'estomac et une petite intervention du véto, il lui a retiré .... un gant de jardinier. Un gros, avec le cuir bien épais !





https://www.reddit.com/comments/1s3eh3n C'est pas très agréable à regarder, surtout pour le chien, mais c'est pour son bien !Ce qui me fait penser à un de mes chiens, un "petit" schnauzer de 50kg qui ne mangeait plus. Après une radio de l'estomac et une petite intervention du véto, il lui a retiré .... un gant de jardinier. Un gros, avec le cuir bien épais !

Contribution le : 26/03 23:44:47