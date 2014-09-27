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FMJ65
Mbappé peut aller se recoucher
 5  #1
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17242
Karma: 6530
La relève est déjà là !


https://www.reddit.com/comments/1s4lp9d

Contribution le : 26/03 23:46:53
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MYRRZINN
Re: Mbappé peut aller se recoucher
 1  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 2851
Karma: 5295
Faudrait aussi changer les médecins du club de Mbappé au Real Madrid qui se sont gouré de genou pour un I.R.M. (le droit au lieu du gauche).

Pire : je me demande comment Mbappé ne s'en est pas aperçu de lui-même et n'ait pas dit au médecin radiologiste qu'il y avait erreur de genou avant l'examen !

L'intelligence des footballeurs me laisse souvent perplexe.

Contribution le : 27/03 16:58:49
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