Mbappé peut aller se recoucher



Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 2851 Karma: 5295

Faudrait aussi changer les médecins du club de Mbappé au Real Madrid qui se sont gouré de genou pour un I.R.M. (le droit au lieu du gauche).



Pire : je me demande comment Mbappé ne s'en est pas aperçu de lui-même et n'ait pas dit au médecin radiologiste qu'il y avait erreur de genou avant l'examen !



L'intelligence des footballeurs me laisse souvent perplexe.

Contribution le : 27/03 16:58:49