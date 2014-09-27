|FMJ65
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Mbappé peut aller se recoucher
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5 #1
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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La relève est déjà là !
https://www.reddit.com/comments/1s4lp9d
Contribution le : 26/03 23:46:53
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|MYRRZINN
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1 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Faudrait aussi changer les médecins du club de Mbappé au Real Madrid qui se sont gouré de genou pour un I.R.M. (le droit au lieu du gauche).
Pire : je me demande comment Mbappé ne s'en est pas aperçu de lui-même et n'ait pas dit au médecin radiologiste qu'il y avait erreur de genou avant l'examen !
L'intelligence des footballeurs me laisse souvent perplexe.
Contribution le : 27/03 16:58:49
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