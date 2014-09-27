|FMJ65
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Quand le pilote est très fort
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4 #1
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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et très chanceux aussi !
https://www.reddit.com/comments/1s1ejv0
Contribution le : 26/03 23:54:46
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|Gog077
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1 #2
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Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
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Ça n'a pas trop l'air de stresser le caméraman, il a du en voir d'autres !
Contribution le : 27/03 00:03:00
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|MYRRZINN
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3 #3
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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On s'Ormuz comme on peut.
Contribution le : 27/03 09:25:10
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