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FMJ65 Quand le pilote est très fort 4 #1

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17242 Karma: 6530





https://www.reddit.com/comments/1s1ejv0 et très chanceux aussi !

Contribution le : 26/03 23:54:46

Gog077 Re: Quand le pilote est très fort 1 #2

Je masterise ! Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 2419 Karma: 1399 Ça n'a pas trop l'air de stresser le caméraman, il a du en voir d'autres !

Contribution le : 27/03 00:03:00