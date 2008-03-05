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domi13180 Madame a l'esprit mal placé ? 3 #1

Je suis accro Inscrit: 06/08/2023 12:29 Post(s): 1172 Karma: 2651

https://www.reddit.com/comments/1s492hs

Contribution le : 27/03 12:19:15

Cyril-Fiesta Re: Madame a l'esprit mal placé ? 0 #4

Je suis accro Inscrit: 05/03/2008 02:55 Post(s): 1122 Karma: 754 Heu ce genre de mise en scène bien douteuse en présence d'un enfant O_o

Oh tient, maman met sa bouche à un endroit où papa a une bosse dur, c'est intéressant ça ...

Contribution le : 27/03 21:23:13