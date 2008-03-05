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domi13180
Madame a l'esprit mal placé ?
 3  #1
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1172
Karma: 2651

https://www.reddit.com/comments/1s492hs

Contribution le : 27/03 12:19:15
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MYRRZINN
Re: Madame a l'esprit mal placé ?
 1  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 2851
Karma: 5295
Mise en scène évidente. Clap de fin.

Contribution le : 27/03 13:06:53
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alfosynchro
Re: Madame a l'esprit mal placé ?
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 18758
Karma: 8133
On avait dit "pas les dents" !

Contribution le : 27/03 13:26:27
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Cyril-Fiesta
Re: Madame a l'esprit mal placé ?
 0  #4
Je suis accro
Inscrit: 05/03/2008 02:55
Post(s): 1122
Karma: 754
Heu ce genre de mise en scène bien douteuse en présence d'un enfant O_o
Oh tient, maman met sa bouche à un endroit où papa a une bosse dur, c'est intéressant ça ...

Contribution le : 27/03 21:23:13
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