|domi13180
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Madame a l'esprit mal placé ?
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3 #1
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Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
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Karma: 2651
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Contribution le : 27/03 12:19:15
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|MYRRZINN
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1 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Mise en scène évidente. Clap de fin.
Contribution le : 27/03 13:06:53
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|alfosynchro
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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On avait dit "pas les dents" !
Contribution le : 27/03 13:26:27
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|Cyril-Fiesta
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0 #4
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Je suis accro
Inscrit: 05/03/2008 02:55
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Heu ce genre de mise en scène bien douteuse en présence d'un enfant O_o
Oh tient, maman met sa bouche à un endroit où papa a une bosse dur, c'est intéressant ça ...
Contribution le : 27/03 21:23:13
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