|domi13180
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La prochaine fois il lui passera l'arrière
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2 #1
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Je suis accro
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Contribution le : 27/03 12:36:48
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
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Ce genre de problème surgit en général à cause de la poignée des gaz : plus on tire dessus, plus ça accélère...
Contribution le : 27/03 13:20:31
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|domi13180
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0 #3
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Je suis accro
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Alors il faut inverser le sens de la poignée de gaz ?
Contribution le : 27/03 14:18:54
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|alfosynchro
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0 #4
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Je poste trop
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@domi13180
Je sais pas, c'est tellement une quasi "norme" sur tous les bicycles à moteur...
Contribution le : 27/03 15:50:49
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|Gog077
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0 #5
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Je masterise !
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Il faudrait faire un système qui mécaniquement empêche la poignée de gaz de tourner si personne n'est assis sur la bécane. Déjà quelle idée de "passer" une bécane dont le moteur n'est pas à l'arrêt ?
Contribution le : 27/03 16:40:23
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