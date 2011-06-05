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domi13180
La prochaine fois il lui passera l'arrière
 2  #1
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
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https://www.reddit.com/comments/1s4jqbe

Contribution le : 27/03 12:36:48
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alfosynchro
Re: La prochaine fois il lui passera l'arrière
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Ce genre de problème surgit en général à cause de la poignée des gaz : plus on tire dessus, plus ça accélère...

Contribution le : 27/03 13:20:31
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domi13180
Re: La prochaine fois il lui passera l'arrière
 0  #3
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1172
Karma: 2651
Alors il faut inverser le sens de la poignée de gaz ?

Contribution le : 27/03 14:18:54
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alfosynchro
Re: La prochaine fois il lui passera l'arrière
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 18758
Karma: 8133
@domi13180
Je sais pas, c'est tellement une quasi "norme" sur tous les bicycles à moteur...

Contribution le : 27/03 15:50:49
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Gog077
Re: La prochaine fois il lui passera l'arrière
 0  #5
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2419
Karma: 1399
Il faudrait faire un système qui mécaniquement empêche la poignée de gaz de tourner si personne n'est assis sur la bécane. Déjà quelle idée de "passer" une bécane dont le moteur n'est pas à l'arrêt ?

Contribution le : 27/03 16:40:23
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