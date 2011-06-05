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domi13180 La prochaine fois il lui passera l'arrière 2 #1

Je suis accro Inscrit: 06/08/2023 12:29 Post(s): 1172 Karma: 2651

https://www.reddit.com/comments/1s4jqbe

Contribution le : 27/03 12:36:48

alfosynchro Re: La prochaine fois il lui passera l'arrière 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 18758 Karma: 8133 Ce genre de problème surgit en général à cause de la poignée des gaz : plus on tire dessus, plus ça accélère...

Contribution le : 27/03 13:20:31

domi13180 Re: La prochaine fois il lui passera l'arrière 0 #3

Je suis accro Inscrit: 06/08/2023 12:29 Post(s): 1172 Karma: 2651 Alors il faut inverser le sens de la poignée de gaz ?

Contribution le : 27/03 14:18:54

alfosynchro Re: La prochaine fois il lui passera l'arrière 0 #4

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 18758 Karma: 8133 @domi13180

Je sais pas, c'est tellement une quasi "norme" sur tous les bicycles à moteur...

Contribution le : 27/03 15:50:49

Gog077 Re: La prochaine fois il lui passera l'arrière 0 #5

Je masterise ! Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 2419 Karma: 1399 Il faudrait faire un système qui mécaniquement empêche la poignée de gaz de tourner si personne n'est assis sur la bécane. Déjà quelle idée de "passer" une bécane dont le moteur n'est pas à l'arrêt ?

Contribution le : 27/03 16:40:23