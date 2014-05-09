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domi13180 La pelouse est minée ou il utilise de la nitro dans le réservoire ? 7 #1

Je suis accro Inscrit: 06/08/2023 12:29 Post(s): 1172 Karma: 2651

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Contribution le : 27/03 12:39:06

FMJ65 Re: La pelouse est minée ou il utilise de la nitro dans le réservoire ? 1 #4

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17242 Karma: 6530 Il est probable que le piston ait serré et que la bielle se soit fait la belle ! Ca peut être dangereux un moteur qui explose !

Contribution le : 27/03 19:34:50