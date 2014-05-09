La pelouse est minée ou il utilise de la nitro dans le réservoire ?
|domi13180
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La pelouse est minée ou il utilise de la nitro dans le réservoire ?
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7 #1
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Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
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Contribution le : 27/03 12:39:06
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|MYRRZINN
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1 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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J'ai cru voir un gros miné. Problèmes de voisinage avec un vétéran ?
J'ai corrigé la faute de l'intitulé.
Pas d'quoi, merci de rien.
Contribution le : 27/03 12:57:02
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|lsdYoYo
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0 #3
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Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
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@MYRRZINN Et le "réservoire" est accordé au féminin ?
Contribution le : 27/03 17:36:54
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|FMJ65
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1 #4
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Il est probable que le piston ait serré et que la bielle se soit fait la belle ! Ca peut être dangereux un moteur qui explose !
Contribution le : 27/03 19:34:50
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|MYRRZINN
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1 #5
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Je masterise !
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@FMJ65 C'est pour ça que c'est un moteur à explosion. CQFD.
Contribution le : Hier 13:17:32
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