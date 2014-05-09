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domi13180
La pelouse est minée ou il utilise de la nitro dans le réservoire ?
 7  #1
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1172
Karma: 2651

https://www.reddit.com/comments/1s4bq5a

Contribution le : 27/03 12:39:06
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MYRRZINN
Re: La pelouse est minée ou il utilise de la nitro dans le réservoir ?
 1  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 2851
Karma: 5295
J'ai cru voir un gros miné. Problèmes de voisinage avec un vétéran ?
J'ai corrigé la faute de l'intitulé.
Pas d'quoi, merci de rien.

Contribution le : 27/03 12:57:02
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lsdYoYo
Re: La pelouse est minée ou il utilise de la nitro dans le réservoir ?
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
Post(s): 2777
Karma: 1837
@MYRRZINN Et le "réservoire" est accordé au féminin ?

Contribution le : 27/03 17:36:54
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FMJ65
Re: La pelouse est minée ou il utilise de la nitro dans le réservoire ?
 1  #4
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17242
Karma: 6530
Il est probable que le piston ait serré et que la bielle se soit fait la belle ! Ca peut être dangereux un moteur qui explose !

Contribution le : 27/03 19:34:50
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MYRRZINN
Re: La pelouse est minée ou il utilise de la nitro dans le réservoire ?
 1  #5
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 2851
Karma: 5295
@FMJ65 C'est pour ça que c'est un moteur à explosion. CQFD.

Contribution le : Hier 13:17:32
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