On dirait me femme lorsque je suis aux wc avec le smartphone
|domi13180
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On dirait me femme lorsque je suis aux wc avec le smartphone
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4 #1
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Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
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Contribution le : 27/03 14:24:14
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|MYRRZINN
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Savez-vous pourquoi les irlandais dansent sans lever les bras ?
C'est parce que leurs bras dans la danse, ne bougeront avec leurs corps que lorsque les deux irlandes (l'Eire, nom de l'île et l'Ulster, l'Irlande du Nord) seront réunies en un seul Etat, une seule île.
Contribution le : 27/03 15:39:40
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|alfosynchro
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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@MYRRZINN
Ah bon ?
C'est curieux comme décision. Dommage, j'imagine qu'on est privés de belles figures.
Contribution le : 27/03 15:44:20
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