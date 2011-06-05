On dirait me femme lorsque je suis aux wc avec le smartphone



Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 2851 Karma: 5295

Savez-vous pourquoi les irlandais dansent sans lever les bras ?



C'est parce que leurs bras dans la danse, ne bougeront avec leurs corps que lorsque les deux irlandes (l'Eire, nom de l'île et l'Ulster, l'Irlande du Nord) seront réunies en un seul Etat, une seule île.

Contribution le : 27/03 15:39:40