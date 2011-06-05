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domi13180
On dirait me femme lorsque je suis aux wc avec le smartphone
 4  #1
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1172
Karma: 2651

https://www.reddit.com/comments/1s4re2y

Contribution le : 27/03 14:24:14
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MYRRZINN
Re: On dirait me femme lorsque je suis aux wc avec le smartphone
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 2851
Karma: 5295
Savez-vous pourquoi les irlandais dansent sans lever les bras ?

C'est parce que leurs bras dans la danse, ne bougeront avec leurs corps que lorsque les deux irlandes (l'Eire, nom de l'île et l'Ulster, l'Irlande du Nord) seront réunies en un seul Etat, une seule île.

Contribution le : 27/03 15:39:40
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alfosynchro
Re: On dirait me femme lorsque je suis aux wc avec le smartphone
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 18758
Karma: 8133
@MYRRZINN
Ah bon ?
C'est curieux comme décision. Dommage, j'imagine qu'on est privés de belles figures.

Contribution le : 27/03 15:44:20
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