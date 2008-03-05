Mettre une bombe de silicone dans un poêle



Je suis accro Inscrit: 05/03/2008 02:55 Post(s): 1122 Karma: 754

@MYRRZINN Oh t'abuses, tes avertissement étaient trop discret ! je suis choqué maintenant ! Moi qui essaye d'arrêter l'humour noir je vais faire une rechute ....



Oh non attention je sens que ça viens

Non je resiste ... Non je peux pas



... Vu le résultat dans cette vidéo, pour Loana faut évacué les personnes dans un rayon de 15km O_o et si en plus ça touche la moumoute de trump qui a l'air bien chimique, on va avoir une réaction dans l'air !

Contribution le : Hier 00:25:17