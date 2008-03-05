|domi13180
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Mettre une bombe de silicone dans un poêle
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3 #1
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Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
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Contribution le : 27/03 14:34:28
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|MYRRZINN
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7 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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AVERTISSEMENT POUR LES PERSONNES INSENSIBLES A L'HUMOUR NOIR : JE VAIS ECRIRE UNE CONNERIE. Encore !!!
Donc, ne la lisez pas. Surtout pas.
Pourvu que ça n'arrive pas lors de l'incinération de Loana.
Pardon, j'ai merdé grave. C'est dans mes habitudes. Une pensée quand même pour Titi.
Scusez et tout ça....
Contribution le : 27/03 15:00:22
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|blahmeuh
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1 #3
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Je suis accro
Inscrit: 07/10/2021 16:20
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Certes ça a explosé. Mais ils sont toujours à rigoler comme des c***, donc c'est pas si grave. Ils s'en sortent vraiment bien, vu qu'à mon avis avec autant d'éthanol, il aurait pu y avoir quelques combustions humaines spontanées...
@MYRRZINN C'est pas une connerie, c'est de l'humour noir. Attends le shitstorm de la team 1er degré ^^
Contribution le : 27/03 19:07:13
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|FMJ65
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0 #4
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Oui ils sont sacrément touchés ! Et probablement pas chez eux !
Contribution le : 27/03 19:36:54
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|Kendaar
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1 #5
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Je masterise !
Inscrit: 18/04/2017 14:20
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@MYRRZINN surtout qu'elle avait sur elle probablement 2 grosses bombes de silicone !
je sort !
Contribution le : 27/03 23:19:44
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|Cyril-Fiesta
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1 #6
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Je suis accro
Inscrit: 05/03/2008 02:55
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@MYRRZINN Oh t'abuses, tes avertissement étaient trop discret ! je suis choqué maintenant ! Moi qui essaye d'arrêter l'humour noir je vais faire une rechute ....
Oh non attention je sens que ça viens
Non je resiste ... Non je peux pas
... Vu le résultat dans cette vidéo, pour Loana faut évacué les personnes dans un rayon de 15km O_o et si en plus ça touche la moumoute de trump qui a l'air bien chimique, on va avoir une réaction dans l'air !
Contribution le : Hier 00:25:17
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|alfosynchro
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1 #7
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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L'humour des gars de la vidéo, c'est ce que j'appelle de "l'humour BTP". C'est un style.
Contribution le : Hier 03:03:55
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|domi13180
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0 #8
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Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
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Quelques kilos de silicone et pourtant elle n'était pas étanche.
Est-ce que des seins siliconés en font un vraie bombe ?
Contribution le : Hier 14:13:20
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