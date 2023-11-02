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Akira2023
Magali Michaut, notre découverte chanson avec Prendre de la hauteur
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Chaleur !
Inscrit: 02/11/2023 12:58
Post(s): 69


Découverte pour les amateurs de chanson française traditionnelle, l'artiste Magali Michaut sort Prendre de la Hauteur, quelque part entre Pomme, Jeanne Cherhal et Pauline Croze. C'est doux, poétique et bien écrit.


Magali Michaut - Prendre de la hauteur (Clip Officiel)

Contribution le : 27/03 16:36:38
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