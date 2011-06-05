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FMJ65 Un grand classique du dépannage collectif 6 #1

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17242 Karma: 6530





https://www.reddit.com/comments/1s29q9z L'union fait la force, mais ne favorise pas vraiment la réflexion !

Contribution le : Hier 00:55:59

alfosynchro Re: Un grand classique du dépannage collectif 3 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 18758 Karma: 8133 En même temps, s'ils avaient mis le frein de parking pour éviter ça, ils seraient encore en train d'en chier !

Contribution le : Hier 02:58:56