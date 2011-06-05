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FMJ65
Un grand classique du dépannage collectif
 6  #1
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17242
Karma: 6530
L'union fait la force, mais ne favorise pas vraiment la réflexion !


https://www.reddit.com/comments/1s29q9z

Contribution le : Hier 00:55:59
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alfosynchro
Re: Un grand classique du dépannage collectif
 3  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 18758
Karma: 8133
En même temps, s'ils avaient mis le frein de parking pour éviter ça, ils seraient encore en train d'en chier !

Contribution le : Hier 02:58:56
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MYRRZINN
Re: Un grand classique du dépannage collectif
 1  #3
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 2851
Karma: 5295
@alfosynchro Excellent !

Contribution le : Hier 10:10:43
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