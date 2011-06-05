|FMJ65
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Un grand classique du dépannage collectif
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6 #1
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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L'union fait la force, mais ne favorise pas vraiment la réflexion !
https://www.reddit.com/comments/1s29q9z
Contribution le : Hier 00:55:59
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|alfosynchro
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3 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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En même temps, s'ils avaient mis le frein de parking pour éviter ça, ils seraient encore en train d'en chier !
Contribution le : Hier 02:58:56
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|MYRRZINN
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1 #3
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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@alfosynchro Excellent !
Contribution le : Hier 10:10:43
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