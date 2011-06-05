|Kilroy1
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Faire de la fausse pierre
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5 #1
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Je poste trop
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Contribution le : Hier 20:15:16
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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La vache, la déperdition de matière, quand-même !!
Vous comprenez l'inscription dans son dos ?
Curieux l'encadrement des fenêtres du haut ? NINIT Z ?
Contribution le : Hier 21:51:49
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|ale37mar
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1 #3
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Je suis accro
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Est-ce ainsi qu'ils ont construit les pyramides ?
Contribution le : Aujourd'hui 08:16:04
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|Meph974
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0 #4
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Je suis accro
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Est ce que c'est solide si on se cogne dedans avec un objet dur?
Contribution le : Aujourd'hui 10:46:56
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|alfosynchro
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0 #5
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@Meph974
Genre une voiture ?
Contribution le : Aujourd'hui 11:00:11
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|Meph974
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0 #6
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Je suis accro
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@alfosynchro
Très bon exemple par rapport a de vrai pierre quelle serai le résultat? Après a refaire le murs ca serai aussi moins cher si le mur en pierre est cassé en entier.
On pourrai même faire d'autre motif, genre mur de catacombe.
Un peu plus long à faire j'imagine.
Contribution le : Aujourd'hui 14:24:30
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|lsdYoYo
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0 #7
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Je masterise !
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@Meph974 Dommage que ce soit plus long à réaliser, ce serait tellement festif !
Contribution le : Aujourd'hui 17:20:27
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