Faire de la fausse pierre



Je suis accro Inscrit: 22/09/2015 00:35 Post(s): 1281 Karma: 758

alfosynchro



Très bon exemple par rapport a de vrai pierre quelle serai le résultat? Après a refaire le murs ca serai aussi moins cher si le mur en pierre est cassé en entier.



On pourrai même faire d'autre motif, genre mur de catacombe.







Un peu plus long à faire j'imagine. Très bon exemple par rapport a de vrai pierre quelle serai le résultat? Après a refaire le murs ca serai aussi moins cher si le mur en pierre est cassé en entier.On pourrai même faire d'autre motif, genre mur de catacombe.Un peu plus long à faire j'imagine.

Contribution le : Aujourd'hui 14:24:30