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Kilroy1
Faire de la fausse pierre
 5  #1
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 20793
Karma: 27618

https://www.reddit.com/comments/1s5wazq

Contribution le : Hier 20:15:16
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alfosynchro
Re: Faire de la fausse pierre
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 18758
Karma: 8133
La vache, la déperdition de matière, quand-même !!

Vous comprenez l'inscription dans son dos ?

Curieux l'encadrement des fenêtres du haut ? NINIT Z ?

Contribution le : Hier 21:51:49
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ale37mar
Re: Faire de la fausse pierre
 1  #3
Je suis accro
Inscrit: 21/11/2011 10:24
Post(s): 662
Karma: 864
Est-ce ainsi qu'ils ont construit les pyramides ?

Contribution le : Aujourd'hui 08:16:04
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Meph974
Re: Faire de la fausse pierre
 0  #4
Je suis accro
Inscrit: 22/09/2015 00:35
Post(s): 1281
Karma: 758
Est ce que c'est solide si on se cogne dedans avec un objet dur?

Contribution le : Aujourd'hui 10:46:56
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alfosynchro
Re: Faire de la fausse pierre
 0  #5
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 18758
Karma: 8133
@Meph974
Genre une voiture ?

Contribution le : Aujourd'hui 11:00:11
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Meph974
Re: Faire de la fausse pierre
 0  #6
Je suis accro
Inscrit: 22/09/2015 00:35
Post(s): 1281
Karma: 758
@alfosynchro

Très bon exemple par rapport a de vrai pierre quelle serai le résultat? Après a refaire le murs ca serai aussi moins cher si le mur en pierre est cassé en entier.

On pourrai même faire d'autre motif, genre mur de catacombe.



Un peu plus long à faire j'imagine.

Contribution le : Aujourd'hui 14:24:30
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lsdYoYo
Re: Faire de la fausse pierre
 0  #7
Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
Post(s): 2777
Karma: 1837
@Meph974 Dommage que ce soit plus long à réaliser, ce serait tellement festif !

Contribution le : Aujourd'hui 17:20:27
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