|Koreus
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Tok Tok
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4 #1
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Webhamster
Inscrit: 03/07/2002 23:58
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Vous en pensez quoi ? Ca vaut le coup que j'améliore ?
https://www.koreus.com/test/tok.php
Contribution le : Hier 21:29:05
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|Wiliwilliam
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0 #2
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La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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C'est clean! C'est alimenté par KoreusTV? Ou bien tu sélectionnes manuellement les vidéos tok tok? J'imagine que toutes les vidéos ne se prêtent pas à un découpage vertical.
Personnellement ça me perturbe le "mute"/"sound"
J aurais fait comme TikTok avec l'icône barrée et l'icône non barrée. Et si possible de conserver le mode mute/sound quand on slide d'une vidéo à une autre. Après c'est mon utilisation personnelle ...
Contribution le : Hier 21:48:18
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|Koreus
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0 #3
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Webhamster
Inscrit: 03/07/2002 23:58
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@Wiliwilliam ce sont les dernières vidéos postées en article
Contribution le : Hier 22:00:40
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|Kilroy1
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0 #4
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Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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@Koreus Euh non, le dernier koreusity !
Perso je suis pas fan mais sans plus !
De toute façon allons nous avoir le choix, la plupart des vidéos sont verticales maintenant !
Donc: à développer oui
Contribution le : Aujourd'hui 05:22:11
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|Zertyy
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0 #5
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Serial Locker
Inscrit: 22/01/2007 23:42
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Citation :
Sur smartphone, c'est pas top, j'ai du tourner le tél à l'horizontal pour comprendre...
Contribution le : Aujourd'hui 17:20:20
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|Koreus
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0 #6
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Webhamster
Inscrit: 03/07/2002 23:58
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@Zertyy Capture ?
Contribution le : Aujourd'hui 17:23:17
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|Zertyy
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0 #7
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Serial Locker
Inscrit: 22/01/2007 23:42
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Citation :
Contribution le : Aujourd'hui 17:24:50
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|Koreus
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0 #8
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Webhamster
Inscrit: 03/07/2002 23:58
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@Zertyy Ok tout est normal Le défilement marche ?
Contribution le : Aujourd'hui 17:29:22
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|Zertyy
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0 #9
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Serial Locker
Inscrit: 22/01/2007 23:42
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@Koreus
Oui !
Contribution le : Aujourd'hui 18:24:51
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