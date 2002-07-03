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Communauté



Koreus
Tok Tok
 4  #1
Webhamster
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 76545
Karma: 38394
Vous en pensez quoi ? Ca vaut le coup que j'améliore ?

https://www.koreus.com/test/tok.php

Contribution le : Hier 21:29:05
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Wiliwilliam
Re: Tok Tok
 0  #2
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40138
Karma: 20560
C'est clean! C'est alimenté par KoreusTV? Ou bien tu sélectionnes manuellement les vidéos tok tok? J'imagine que toutes les vidéos ne se prêtent pas à un découpage vertical.

Personnellement ça me perturbe le "mute"/"sound"
J aurais fait comme TikTok avec l'icône barrée et l'icône non barrée. Et si possible de conserver le mode mute/sound quand on slide d'une vidéo à une autre. Après c'est mon utilisation personnelle ...

Contribution le : Hier 21:48:18
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Koreus
Re: Tok Tok
 0  #3
Webhamster
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 76545
Karma: 38394
@Wiliwilliam ce sont les dernières vidéos postées en article

Contribution le : Hier 22:00:40
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Kilroy1
Re: Tok Tok
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 20793
Karma: 27618
@Koreus Euh non, le dernier koreusity !
Perso je suis pas fan mais sans plus !
De toute façon allons nous avoir le choix, la plupart des vidéos sont verticales maintenant !
Donc: à développer oui

Contribution le : Aujourd'hui 05:22:11
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Zertyy
Re: Tok Tok
 0  #5
Serial Locker
Inscrit: 22/01/2007 23:42
Post(s): 19122
Karma: 5760
Citation :

@Koreus a écrit:
Vous en pensez quoi ? Ca vaut le coup que j'améliore ?

https://www.koreus.com/test/tok.php


Sur smartphone, c'est pas top, j'ai du tourner le tél à l'horizontal pour comprendre...

Contribution le : Aujourd'hui 17:20:20
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Koreus
Re: Tok Tok
 0  #6
Webhamster
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 76545
Karma: 38394
@Zertyy Capture ?

Contribution le : Aujourd'hui 17:23:17
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Zertyy
Re: Tok Tok
 0  #7
Serial Locker
Inscrit: 22/01/2007 23:42
Post(s): 19122
Karma: 5760
Citation :

@Koreus a écrit:
@Zertyy Capture ?



Contribution le : Aujourd'hui 17:24:50
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Koreus
Re: Tok Tok
 0  #8
Webhamster
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 76545
Karma: 38394
@Zertyy Ok tout est normal 🙂 Le défilement marche ?

Contribution le : Aujourd'hui 17:29:22
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Zertyy
Re: Tok Tok
 0  #9
Serial Locker
Inscrit: 22/01/2007 23:42
Post(s): 19122
Karma: 5760
@Koreus

Oui !

Contribution le : Aujourd'hui 18:24:51
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