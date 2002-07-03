

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40138 Karma: 20560

C'est clean! C'est alimenté par KoreusTV? Ou bien tu sélectionnes manuellement les vidéos tok tok? J'imagine que toutes les vidéos ne se prêtent pas à un découpage vertical.



Personnellement ça me perturbe le "mute"/"sound"

J aurais fait comme TikTok avec l'icône barrée et l'icône non barrée. Et si possible de conserver le mode mute/sound quand on slide d'une vidéo à une autre. Après c'est mon utilisation personnelle ...

Contribution le : Hier 21:48:18