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alfosynchro Ça fait pas d'mal ! 6 #1

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 18758 Karma: 8133 Bon, ça change des agressions :





C’est la Journée Mondiale du Compliment ! Si t’as pas d’inspiration, pas de panique

Contribution le : Hier 22:24:46

FMJ65 Re: Ça fait pas d'mal ! 1 #2

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17242 Karma: 6530

Mais c'est vrai qu'on est plus habitué à l'indifférence et aux insultes .... Et lui c'est le champion du monde cirage de pompe :Mais c'est vrai qu'on est plus habitué à l'indifférence et aux insultes ....

Contribution le : Aujourd'hui 11:11:16

Meph974 Re: Ça fait pas d'mal ! 0 #3

Je suis accro Inscrit: 22/09/2015 00:35 Post(s): 1281 Karma: 758 Je ne serai pas quoi dire si on me complimente, ca arrive tellement rarement...

Contribution le : Aujourd'hui 19:06:25