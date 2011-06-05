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alfosynchro
Ça fait pas d'mal !
 6  #1
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 18758
Karma: 8133
Bon, ça change des agressions :


C’est la Journée Mondiale du Compliment ! Si t’as pas d’inspiration, pas de panique

Contribution le : Hier 22:24:46
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FMJ65
Re: Ça fait pas d'mal !
 1  #2
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17242
Karma: 6530
Et lui c'est le champion du monde cirage de pompe : 😁
Mais c'est vrai qu'on est plus habitué à l'indifférence et aux insultes ....

Contribution le : Aujourd'hui 11:11:16
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Meph974
Re: Ça fait pas d'mal !
 0  #3
Je suis accro
Inscrit: 22/09/2015 00:35
Post(s): 1281
Karma: 758
Je ne serai pas quoi dire si on me complimente, ca arrive tellement rarement...

Contribution le : Aujourd'hui 19:06:25
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