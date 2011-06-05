|alfosynchro
|
Ça fait pas d'mal !
|
6 #1
|
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 18758
Karma: 8133
|
Bon, ça change des agressions :
C’est la Journée Mondiale du Compliment ! Si t’as pas d’inspiration, pas de panique
Contribution le : Hier 22:24:46
|Signaler
|FMJ65
|
1 #2
|
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17242
Karma: 6530
|
Et lui c'est le champion du monde cirage de pompe :
Mais c'est vrai qu'on est plus habitué à l'indifférence et aux insultes ....
Contribution le : Aujourd'hui 11:11:16
|Signaler
|Meph974
|
0 #3
|
Je suis accro
Inscrit: 22/09/2015 00:35
Post(s): 1281
Karma: 758
|
Je ne serai pas quoi dire si on me complimente, ca arrive tellement rarement...
Contribution le : Aujourd'hui 19:06:25
|Signaler