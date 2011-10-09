Les poils : protection ultime contre les piqures de moustiques
|Kilroy1
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Les poils : protection ultime contre les piqures de moustiques
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3 #1
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Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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Contribution le : Aujourd'hui 11:55:50
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|blahmeuh
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1 #2
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Je suis accro
Inscrit: 07/10/2021 16:20
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Les poils : l'habitat préféré des morpions
Contribution le : Aujourd'hui 13:06:16
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|MYRRZINN
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1 #3
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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@blahmeuh
Les morpions, les femmes, certains hommes et les Kangourous sont des animaux qui sautent sur la queue. Cependant le morpion a l'avantage de changer de sexe.
Merci @MYRRZINN pour ces précisions scientifuques. De rien.
Contribution le : Aujourd'hui 13:33:26
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