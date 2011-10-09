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Kilroy1 Les poils : protection ultime contre les piqures de moustiques 3 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 20793 Karma: 27618

https://www.reddit.com/comments/1s6nq3l

Contribution le : Aujourd'hui 11:55:50

MYRRZINN Re: Les poils : protection ultime contre les piqures de moustiques 1 #3

Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 2851 Karma: 5295 @blahmeuh

Les morpions, les femmes, certains hommes et les Kangourous sont des animaux qui sautent sur la queue. Cependant le morpion a l'avantage de changer de sexe.



Merci @MYRRZINN pour ces précisions scientifuques. De rien.

Contribution le : Aujourd'hui 13:33:26