Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Kilroy1
Les poils : protection ultime contre les piqures de moustiques
 3  #1
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 20793
Karma: 27618

https://www.reddit.com/comments/1s6nq3l

Contribution le : Aujourd'hui 11:55:50
Signaler

blahmeuh
Re: Les poils : protection ultime contre les piqures de moustiques
 1  #2
Je suis accro
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 1121
Karma: 442
Les poils : l'habitat préféré des morpions

Contribution le : Aujourd'hui 13:06:16
Signaler

MYRRZINN
Re: Les poils : protection ultime contre les piqures de moustiques
 1  #3
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 2851
Karma: 5295
@blahmeuh
Les morpions, les femmes, certains hommes et les Kangourous sont des animaux qui sautent sur la queue. Cependant le morpion a l'avantage de changer de sexe.

Merci @MYRRZINN pour ces précisions scientifuques. De rien.

Contribution le : Aujourd'hui 13:33:26
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.