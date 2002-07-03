Changer le pneu d'un tracteur, c'est pas de tout repos !
|FMJ65
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Changer le pneu d'un tracteur, c'est pas de tout repos !
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3 #1
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Contribution le : Aujourd'hui 13:05:13
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|MYRRZINN
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Sans dec' le commun des mortels ne se rend pas compte de la dangerosité de ce métier très spécial qui consiste à intervenir sur des mécaniques XXL. En ce qui concerne les pneus de camions, tracteurs etc., en plus du poids ( le poids uniquement de la gomme est souvent supérieur à 100kg) Il y a le risque d'explosion lors du gonflage. personnellement je ne trouve pas "safe" la distance entre le pneu qui est gonflé et le fermier mécanicien.
Contribution le : Aujourd'hui 14:13:03
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|Krobot
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0 #3
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Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
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La vidéo est en article : Changer un pneu de tracteur
Contribution le : Aujourd'hui 15:28:02
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|alfosynchro
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0 #4
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Bref, c'est un pneu dangereux ! C'est gonflé comme métier.
Contribution le : Aujourd'hui 17:33:04
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|Crazy-13
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0 #5
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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Maintenant c'est pas le tout, il faut changer celui de l'autre coté, parce que je pense que comme sur les voitures, il faut remplacer au minimum les deux du même essieu.
Contribution le : Aujourd'hui 18:49:07
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