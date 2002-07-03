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FMJ65
Changer le pneu d'un tracteur, c'est pas de tout repos !
 3  #1
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17242
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https://www.reddit.com/comments/1s6q9gi

Contribution le : Aujourd'hui 13:05:13
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MYRRZINN
Re: Changer le pneu d'un tracteur, c'est pas de tout repos !
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 2851
Karma: 5295
Sans dec' le commun des mortels ne se rend pas compte de la dangerosité de ce métier très spécial qui consiste à intervenir sur des mécaniques XXL. En ce qui concerne les pneus de camions, tracteurs etc., en plus du poids ( le poids uniquement de la gomme est souvent supérieur à 100kg) Il y a le risque d'explosion lors du gonflage.  personnellement je ne trouve pas "safe" la distance entre le pneu qui est gonflé et le fermier mécanicien.

Contribution le : Aujourd'hui 14:13:03
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Krobot
🤖 Changer un pneu de tracteur
 0  #3
Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 0
Karma: 1028
La vidéo est en article : Changer un pneu de tracteur

Contribution le : Aujourd'hui 15:28:02
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alfosynchro
Re: Changer le pneu d'un tracteur, c'est pas de tout repos !
 0  #4
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Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 18758
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Bref, c'est un pneu dangereux ! C'est gonflé comme métier.

Contribution le : Aujourd'hui 17:33:04
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Crazy-13
Re: Changer le pneu d'un tracteur, c'est pas de tout repos !
 0  #5
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Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 85626
Karma: 9490
Maintenant c'est pas le tout, il faut changer celui de l'autre coté, parce que je pense que comme sur les voitures, il faut remplacer au minimum les deux du même essieu. 🤫

Contribution le : Aujourd'hui 18:49:07
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