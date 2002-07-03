Changer le pneu d'un tracteur, c'est pas de tout repos !



Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 2851 Karma: 5295

Sans dec' le commun des mortels ne se rend pas compte de la dangerosité de ce métier très spécial qui consiste à intervenir sur des mécaniques XXL. En ce qui concerne les pneus de camions, tracteurs etc., en plus du poids ( le poids uniquement de la gomme est souvent supérieur à 100kg) Il y a le risque d'explosion lors du gonflage. personnellement je ne trouve pas "safe" la distance entre le pneu qui est gonflé et le fermier mécanicien.

Contribution le : Aujourd'hui 14:13:03