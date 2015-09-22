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Padma
Les conseils d'une (presque) centenaire
 4  #1
Je masterise !
Inscrit: 25/12/2015 15:30
Post(s): 2435
Karma: 4388

À 99 ans, elle nous dévoile son secret de longévité… #standup  #ehpad #humour #🤣

Contribution le : Aujourd'hui 13:36:14
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MYRRZINN
Re: Les conseils d'une (presque) centenaire
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 2851
Karma: 5295
Délicieuse arrière, arrière grand-mère !

Si le sexe est important dans la vie, j'ai un conseil à donner aux grand-pères (comme moi) : n'abusez pas des petites pilules bleues !

En effet, si un arrêt cardiaque vous arrivait lors d'un rapport sexuel, ça la foutrait mal que les employés des pompes funèbres soient obligés de masturber votre cadavre pour pouvoir fermer correctement  le cercueil.

En ce qui me concerne, une douce main féminine serait le meilleur choix.

Contribution le : Aujourd'hui 13:55:24
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Meph974
Re: Les conseils d'une (presque) centenaire
 0  #3
Je suis accro
Inscrit: 22/09/2015 00:35
Post(s): 1281
Karma: 758
Je suis pas prêt de devenir centenaire... :'(

Contribution le : Aujourd'hui 18:38:20
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