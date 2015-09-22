Les conseils d'une (presque) centenaire



Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 2851 Karma: 5295

Délicieuse arrière, arrière grand-mère !



Si le sexe est important dans la vie, j'ai un conseil à donner aux grand-pères (comme moi) : n'abusez pas des petites pilules bleues !



En effet, si un arrêt cardiaque vous arrivait lors d'un rapport sexuel, ça la foutrait mal que les employés des pompes funèbres soient obligés de masturber votre cadavre pour pouvoir fermer correctement le cercueil.



En ce qui me concerne, une douce main féminine serait le meilleur choix.

Contribution le : Aujourd'hui 13:55:24