|Padma
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Les conseils d'une (presque) centenaire
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4 #1
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Je masterise !
Inscrit: 25/12/2015 15:30
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À 99 ans, elle nous dévoile son secret de longévité… #standup #ehpad #humour #
Contribution le : Aujourd'hui 13:36:14
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|MYRRZINN
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Délicieuse arrière, arrière grand-mère !
Si le sexe est important dans la vie, j'ai un conseil à donner aux grand-pères (comme moi) : n'abusez pas des petites pilules bleues !
En effet, si un arrêt cardiaque vous arrivait lors d'un rapport sexuel, ça la foutrait mal que les employés des pompes funèbres soient obligés de masturber votre cadavre pour pouvoir fermer correctement le cercueil.
En ce qui me concerne, une douce main féminine serait le meilleur choix.
Contribution le : Aujourd'hui 13:55:24
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|Meph974
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0 #3
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Je suis accro
Inscrit: 22/09/2015 00:35
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Je suis pas prêt de devenir centenaire... :'(
Contribution le : Aujourd'hui 18:38:20
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