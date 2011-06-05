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domi13180 C'est bien, il a utilisé le manche 4 #1

Je suis accro Inscrit: 06/08/2023 12:29 Post(s): 1182 Karma: 2661

Le gosse est un peu marteau.

Contribution le : Aujourd'hui 00:44:34

alfosynchro Re: C'est bien, il a utilisé le manche 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 18768 Karma: 8137 Caisse que j'aurais aimé faire ça à mon père quand il voulait absolument que je l'assiste quand il bricolait !! J'aimais pas attendre qu'il me dise quoi faire, et j'aurais préféré aller jouer à autre chose.

Contribution le : Aujourd'hui 02:53:17