|domi13180
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C'est bien, il a utilisé le manche
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4 #1
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Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
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Le gosse est un peu marteau.
Contribution le : Aujourd'hui 00:44:34
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Caisse que j'aurais aimé faire ça à mon père quand il voulait absolument que je l'assiste quand il bricolait !! J'aimais pas attendre qu'il me dise quoi faire, et j'aurais préféré aller jouer à autre chose.
Contribution le : Aujourd'hui 02:53:17
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