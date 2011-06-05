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Kilroy1
Garage à vélo japonais
 3  #1
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Inscrit: 09/10/2011 11:09
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Karma: 27630

https://www.reddit.com/comments/1s7fz8o

Contribution le : Aujourd'hui 16:28:13
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alfosynchro
Re: Garage à vélo japonais
 0  #2
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Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 18777
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C'est sûr que vu de dehors, ça ne paraît pas si grand !

Contribution le : Aujourd'hui 16:46:01
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Loom-
Re: Garage à vélo japonais
 0  #3
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Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 10843
Karma: 4628
Ils ont même réussi a reprendre les bruitages de Half Life pour la machine.

Contribution le : Aujourd'hui 17:49:46
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