|Kilroy1
|
Garage à vélo japonais
|
3 #1
|
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 20801
Karma: 27630
|
Contribution le : Aujourd'hui 16:28:13
|Signaler
|alfosynchro
|
0 #2
|
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 18777
Karma: 8145
|
C'est sûr que vu de dehors, ça ne paraît pas si grand !
Contribution le : Aujourd'hui 16:46:01
|Signaler
|Loom-
|
0 #3
|
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 10843
Karma: 4628
|
Ils ont même réussi a reprendre les bruitages de Half Life pour la machine.
Contribution le : Aujourd'hui 17:49:46
|Signaler