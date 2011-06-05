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Kilroy1
A l'aise la cowgirl
 5  #1
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 20807
Karma: 27662

https://www.reddit.com/comments/1s7vwa9

Contribution le : Hier 18:57:45
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alfosynchro
Re: A l'aise la cowgirl
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 18783
Karma: 8146
Elle a l'air de connaître le programme par coeur.

Contribution le : Hier 19:23:55
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Loom-
Re: A l'aise la cowgirl
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 10846
Karma: 4634
Ils devaient être dingue les mec dans la salle.

Contribution le : Hier 20:29:43
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blahmeuh
Re: A l'aise la cowgirl
 0  #4
Je suis accro
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 1127
Karma: 443
c'est bizarre, c'est vraiment du rodéo ? ya un truc que je pige pas

Contribution le : Hier 21:09:37
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Gog077
Re: A l'aise la cowgirl
 0  #5
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2430
Karma: 1403
J'ai une vague impression de DJP. En tout cas c'est une façon sympa de faire de l'exercice ! Clairement ça n'a pas l'air d'être le but de la faire tomber.

Contribution le : Aujourd'hui 00:54:36
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