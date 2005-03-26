Centre d'adoption où c'est les chiens qui choisissent



Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 18783 Karma: 8146



@Berousky a écrit:

C'est moi ou on dirait de l'IA ?



Je ne suis pas expert, mais je me suis quand-même posé la question. Tous les chiens réagissent de la même manière, alors qu'en général ils ont chacun leur façon de réagir.





On devient suspicieux... Citation :Je ne suis pas expert, mais je me suis quand-même posé la question. Tous les chiens réagissent de la même manière, alors qu'en général ils ont chacun leur façon de réagir.On devient suspicieux...

Contribution le : Hier 22:30:27