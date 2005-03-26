Centre d'adoption où c'est les chiens qui choisissent
|Kilroy1
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Centre d'adoption où c'est les chiens qui choisissent
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4 #1
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Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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Contribution le : Hier 19:00:42
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|Loom-
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1 #2
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Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
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Astuce : ce mettre de la graisse de saucisson sur les mains, les fringues.
Contribution le : Hier 20:25:30
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|Berousky
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2 #3
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Je poste trop
Inscrit: 26/03/2005 16:39
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C'est moi ou on dirait de l'IA ?
Contribution le : Hier 21:21:51
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|blahmeuh
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1 #4
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Je suis accro
Inscrit: 07/10/2021 16:20
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J'ai ma version :
Après avoir été abandonnés, ces animaux retrouvent leur humain sans leur en vouloir pour avoir voulu faire des vues
Contribution le : Hier 21:31:59
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|alfosynchro
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0 #5
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Citation :
Je ne suis pas expert, mais je me suis quand-même posé la question. Tous les chiens réagissent de la même manière, alors qu'en général ils ont chacun leur façon de réagir.
On devient suspicieux...
Contribution le : Hier 22:30:27
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|Drakkaru
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1 #6
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Je masterise !
Inscrit: 12/08/2012 00:23
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Oui, c'est de l'IA, ça se voit.
Y'a quelques bizarreries sur les visages, y'a des chiens qui repartent en arrière (genre le dalmatien).
Y'a genre cette femme qui applaudit que d'une main dans le vide.
Contribution le : Hier 22:35:43
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|vivaberthaga
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0 #7
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Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
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c'est probablement de l'IA, mais c'est assurément un bon gros boomertrap de réseaux sociaux aussi crédible que le pape en featuring sur un concert de snoopdog
Contribution le : Hier 22:59:04
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|Drakkaru
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0 #8
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Je masterise !
Inscrit: 12/08/2012 00:23
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@vivaberthaga La preuve c'est que ça a fini ici
Contribution le : Hier 23:26:14
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|Gog077
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0 #9
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Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
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Oui c'est l'IA, pas mal de soucis avec les déplacements des pattes si on regarde attentivement. Déjà si ce genre de scène était si courante on en aurait vu passer depuis longtemps. Mais franchement à cette heure ci et sans trop faire attention je me suis fait berner.
Contribution le : Aujourd'hui 01:14:01
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