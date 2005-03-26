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Kilroy1
Centre d'adoption où c'est les chiens qui choisissent
 4  #1
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 20807
Karma: 27662

https://www.reddit.com/comments/1s7ukxl

Contribution le : Hier 19:00:42
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Loom-
Re: Centre d'adoption où c'est les chiens qui choisissent
 1  #2
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 10846
Karma: 4634
Astuce : ce mettre de la graisse de saucisson sur les mains, les fringues.

Contribution le : Hier 20:25:30
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Berousky
Re: Centre d'adoption où c'est les chiens qui choisissent
 2  #3
Je poste trop
Inscrit: 26/03/2005 16:39
Post(s): 13855
Karma: 798
C'est moi ou on dirait de l'IA ?

Contribution le : Hier 21:21:51
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blahmeuh
Re: Centre d'adoption où c'est les chiens qui choisissent
 1  #4
Je suis accro
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 1127
Karma: 443
J'ai ma version :
Après avoir été abandonnés, ces animaux retrouvent leur humain sans leur en vouloir pour avoir voulu faire des vues

Contribution le : Hier 21:31:59
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alfosynchro
Re: Centre d'adoption où c'est les chiens qui choisissent
 0  #5
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 18783
Karma: 8146
Citation :

@Berousky a écrit:
C'est moi ou on dirait de l'IA ?


Je ne suis pas expert, mais je me suis quand-même posé la question. Tous les chiens réagissent de la même manière, alors qu'en général ils ont chacun leur façon de réagir.


On devient suspicieux...

Contribution le : Hier 22:30:27
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Drakkaru
Re: Centre d'adoption où c'est les chiens qui choisissent
 1  #6
Je masterise !
Inscrit: 12/08/2012 00:23
Post(s): 4946
Karma: 2464
Oui, c'est de l'IA, ça se voit.
Y'a quelques bizarreries sur les visages, y'a des chiens qui repartent en arrière (genre le dalmatien).

Y'a genre cette femme qui applaudit que d'une main dans le vide.

Contribution le : Hier 22:35:43
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vivaberthaga
Re: Centre d'adoption où c'est les chiens qui choisissent
 0  #7
Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
Post(s): 3412
Karma: 3635
c'est probablement de l'IA, mais c'est assurément un bon gros boomertrap de réseaux sociaux aussi crédible que le pape en featuring sur un concert de snoopdog

Contribution le : Hier 22:59:04
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Drakkaru
Re: Centre d'adoption où c'est les chiens qui choisissent
 0  #8
Je masterise !
Inscrit: 12/08/2012 00:23
Post(s): 4946
Karma: 2464
@vivaberthaga La preuve c'est que ça a fini ici 🤡

Contribution le : Hier 23:26:14
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Gog077
Re: Centre d'adoption où c'est les chiens qui choisissent
 0  #9
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2430
Karma: 1403
Oui c'est l'IA, pas mal de soucis avec les déplacements des pattes si on regarde attentivement. Déjà si ce genre de scène était si courante on en aurait vu passer depuis longtemps. Mais franchement à cette heure ci et sans trop faire attention je me suis fait berner.

Contribution le : Aujourd'hui 01:14:01
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