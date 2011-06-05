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Kilroy1
Travail à la japonaise
 4  #1
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 20811
Karma: 27679

https://www.reddit.com/comments/1s6hlk9

Contribution le : Aujourd'hui 10:22:23
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alfosynchro
Re: Travail à la japonaise
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 18792
Karma: 8148
J'espère que c'est aussi satisfaisant à faire qu'à regarder.
Quand j'étais artisan et que j'avais quelque chose à faire qui ne me plaisait pas, je m'arrêtais de vouloir faire vite et je me mettais en mode qualité : je prenais le temps de faire bien. Ça plaisait au client et c'était moins désagréable pour moi.

Contribution le : Aujourd'hui 10:54:02
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