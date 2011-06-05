Travail à la japonaise



Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 18792 Karma: 8148

J'espère que c'est aussi satisfaisant à faire qu'à regarder.

Quand j'étais artisan et que j'avais quelque chose à faire qui ne me plaisait pas, je m'arrêtais de vouloir faire vite et je me mettais en mode qualité : je prenais le temps de faire bien. Ça plaisait au client et c'était moins désagréable pour moi.

Contribution le : Aujourd'hui 10:54:02