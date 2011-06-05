|Kilroy1
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Fabrication d'un pneu
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2 #1
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Inscrit: 09/10/2011 11:09
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Contribution le : Aujourd'hui 16:11:02
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|alfosynchro
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0 #2
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C'est un pneu gonflant cette vidéo !
Contribution le : Aujourd'hui 17:00:16
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|FMJ65
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0 #3
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Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Du tout, très intéressant ! Plus compliqué à fabriquer qu'un iphone !!!
Contribution le : Aujourd'hui 17:20:50
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