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Kilroy1
Fabrication d'un pneu
 2  #1
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 20819
Karma: 27685

https://www.reddit.com/comments/1s5mp0d

Contribution le : Aujourd'hui 16:11:02
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alfosynchro
Re: Fabrication d'un pneu
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 18793
Karma: 8149
C'est un pneu gonflant cette vidéo ! 😉

Contribution le : Aujourd'hui 17:00:16
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FMJ65
Re: Fabrication d'un pneu
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17250
Karma: 6541
Du tout, très intéressant ! Plus compliqué à fabriquer qu'un iphone !!!

Contribution le : Aujourd'hui 17:20:50
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