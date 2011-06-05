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Kilroy1 Fabrication d'un pneu 2 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 20819 Karma: 27685

https://www.reddit.com/comments/1s5mp0d

Contribution le : Aujourd'hui 16:11:02

alfosynchro Re: Fabrication d'un pneu 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 18793 Karma: 8149 C'est un pneu gonflant cette vidéo !

Contribution le : Aujourd'hui 17:00:16

FMJ65 Re: Fabrication d'un pneu 0 #3

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17250 Karma: 6541 Du tout, très intéressant ! Plus compliqué à fabriquer qu'un iphone !!!

Contribution le : Aujourd'hui 17:20:50