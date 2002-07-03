🤖 Suppositoire à mèche



Je suis accro Inscrit: 06/08/2023 12:29 Post(s): 1225 Karma: 2744



@Kendaar a écrit:

@MYRRZINN le plus drole c'est que tu crois pas si bien dire, Artemis a decollé hier pour faire le tour de la lune sans se poser (tour de reconnaissance) ils sont en orbite autour de la terre là ils feront l’insertion translunaire cette nuit .

Mais là il ne s'agit pas de faire le tour de la Lune mais de mettre en plein dedans, comme dans le film de Méliès. Et il a réussi la mission. Citation :Mais là il ne s'agit pas de faire le tour de la Lune mais de mettre en plein dedans, comme dans le film de Méliès. Et il a réussi la mission.

Contribution le : 03/04 23:10:40