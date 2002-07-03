|domi13180
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Suppositoire à mèche
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2 #1
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Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
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https://www.reddit.com/comments/1s73msc
La méthode traditionnelle au doigt est plus douce.
Contribution le : 01/04 16:25:31
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Citation :
A condition de ne pas trop serrer les fesses !
Contribution le : 01/04 17:00:32
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|MYRRZINN
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1 #3
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Décollage vers la lune réussi.
Contribution le : 02/04 09:17:09
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|Kilroy1
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1 #4
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Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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C'est quoi l'intérêt de ces vidéos ?
Contribution le : 02/04 09:23:14
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|Kendaar
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0 #5
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Je masterise !
Inscrit: 18/04/2017 14:20
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@MYRRZINN le plus drole c'est que tu crois pas si bien dire, Artemis a decollé hier pour faire le tour de la lune sans se poser (tour de reconnaissance) ils sont en orbite autour de la terre là ils feront l’insertion translunaire cette nuit .
Contribution le : 02/04 17:20:08
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|Nwc-Vincent2
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0 #6
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J'aime glander ici
Inscrit: 22/05/2011 16:21
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Radical contre les hémorroïdes
Contribution le : 02/04 17:39:40
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|Krobot
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0 #7
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Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
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La vidéo est en article : Suppositoire à mèche
Contribution le : 02/04 18:03:29
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|Crazy-13
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0 #8
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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Je ne suis pas certain d'avoir compris le but de la manœuvre.
À moins que ça ne soit à ça à quoi ressemble leur conquête de l'espace dans leur pays?
Contribution le : 02/04 20:09:22
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|domi13180
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0 #9
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Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
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Citation :
Mais là il ne s'agit pas de faire le tour de la Lune mais de mettre en plein dedans, comme dans le film de Méliès. Et il a réussi la mission.
Contribution le : 03/04 23:10:40
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