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domi13180
Suppositoire à mèche
 2  #1
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1225
Karma: 2744

https://www.reddit.com/comments/1s73msc
La méthode traditionnelle au doigt est plus douce.

Contribution le : 01/04 16:25:31
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alfosynchro
Re: Suppositoire à mèche
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 18875
Karma: 8176
Citation :

@domi13180 a écrit:
La méthode traditionnelle au doigt est plus douce.


A condition de ne pas trop serrer les fesses ! 😃

Contribution le : 01/04 17:00:32
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MYRRZINN
Re: Suppositoire à mèche
 1  #3
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 2883
Karma: 5337
Décollage vers la lune réussi.

Contribution le : 02/04 09:17:09
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Kilroy1
Re: Suppositoire à mèche
 1  #4
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 20854
Karma: 27736
C'est quoi l'intérêt de ces vidéos ?

Contribution le : 02/04 09:23:14
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Kendaar
Re: Suppositoire à mèche
 0  #5
Je masterise !
Inscrit: 18/04/2017 14:20
Post(s): 3145
Karma: 1811
@MYRRZINN le plus drole c'est que tu crois pas si bien dire, Artemis a decollé hier pour faire le tour de la lune sans se poser (tour de reconnaissance) ils sont en orbite autour de la terre là ils feront l’insertion translunaire cette nuit .

Contribution le : 02/04 17:20:08
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Nwc-Vincent2
Re: Suppositoire à mèche
 0  #6
J'aime glander ici
Inscrit: 22/05/2011 16:21
Post(s): 5387
Karma: 171
Radical contre les hémorroïdes

Contribution le : 02/04 17:39:40
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Krobot
🤖 Suppositoire à mèche
 0  #7
Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 0
Karma: 1028
La vidéo est en article : Suppositoire à mèche

Contribution le : 02/04 18:03:29
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Crazy-13
Re: Suppositoire à mèche
 0  #8
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 85690
Karma: 9518
Je ne suis pas certain d'avoir compris le but de la manœuvre.
À moins que ça ne soit à ça à quoi ressemble leur conquête de l'espace dans leur pays? 😁

Contribution le : 02/04 20:09:22
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domi13180
Re: Suppositoire à mèche
 0  #9
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1225
Karma: 2744
Citation :

@Kendaar a écrit:
@MYRRZINN le plus drole c'est que tu crois pas si bien dire, Artemis a decollé hier pour faire le tour de la lune sans se poser (tour de reconnaissance) ils sont en orbite autour de la terre là ils feront l’insertion translunaire cette nuit .

Mais là il ne s'agit pas de faire le tour de la Lune mais de mettre en plein dedans, comme dans le film de Méliès. Et il a réussi la mission.

Contribution le : 03/04 23:10:40
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