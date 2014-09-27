Un concurrent vttiste grand seigneur



Je suis accro Inscrit: 22/09/2015 00:35 Post(s): 1284 Karma: 760

Dans le fond un avait une meilleurs team qui gère son matos, un a fait plus attention a son matos et tout, une personne qui choisi un matos plus performant mais moins durable et tout..

Ca devrait entrer en compte dans la compétition.

Contribution le : 01/04 22:44:52