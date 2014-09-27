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FMJ65
Un concurrent vttiste grand seigneur
 4  #1
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17271
Karma: 6591
C'est pas tous les jours qu'on voit ça !


https://www.reddit.com/comments/1s77aga

Contribution le : 01/04 19:31:37
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Meph974
Re: Un concurrent vttiste grand seigneur
 0  #2
Je suis accro
Inscrit: 22/09/2015 00:35
Post(s): 1284
Karma: 760
Dans le fond un avait une meilleurs team qui gère son matos, un a fait plus attention a son matos et tout, une personne qui choisi un matos plus performant mais moins durable et tout..
Ca devrait entrer en compte dans la compétition.

Contribution le : 01/04 22:44:52
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