|FMJ65
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Un concurrent vttiste grand seigneur
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4 #1
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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C'est pas tous les jours qu'on voit ça !
https://www.reddit.com/comments/1s77aga
Contribution le : 01/04 19:31:37
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|Meph974
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0 #2
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Je suis accro
Inscrit: 22/09/2015 00:35
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Dans le fond un avait une meilleurs team qui gère son matos, un a fait plus attention a son matos et tout, une personne qui choisi un matos plus performant mais moins durable et tout..
Ca devrait entrer en compte dans la compétition.
Contribution le : 01/04 22:44:52
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