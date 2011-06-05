Méthode antique de démolition de grandes cheminées

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@alfosynchro Technique de sapeur.

Dans l'assaut des châteaux, quand c'était encore à la mode, des sapeurs creusaient des galeries sous les remparts ennemis, et finissaient par foutre le feu aux supports pour faire effondrer des pans entiers de l'objectif.

Il parait que les défenseurs entendaient parfait les travaux pendant des semaines, avec la pleine connaissance de leur fin à venir.



Spy Ops version moyen age.

Contribution le : 03/04 08:51:09