|FMJ65
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Méthode antique de démolition de grandes cheminées
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7 #1
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Soit avant les techniques de démolition contrôlée à l'explosif.
Il falloir savoir courir vite à cette époque !!!
https://www.reddit.com/comments/1s718in
Contribution le : 01/04 19:38:54
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|blahmeuh
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1 #2
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Je suis accro
Inscrit: 07/10/2021 16:20
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il est surpuissant son pouet-pouet !
Contribution le : 01/04 20:07:59
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|alfosynchro
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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J'ai pas trop compris la technique, mais bravo quand-même !
Contribution le : 01/04 20:13:22
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|Gog077
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4 #4
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Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
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@alfosynchro je pense qu'ils démontent des briques au pied de la cheminée en mettant des morceaux de bois pour soutenir et éviter que ça se casse la gueule, puis quand ils en ont démonté assez, ils crament les supports.
Contribution le : 02/04 00:22:19
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|Loom-
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0 #5
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Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
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La maîtrise et la technique, avec le pouet pouet.
Contribution le : 02/04 08:17:56
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|Mancuso
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0 #6
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Je m'installe
Inscrit: 29/10/2018 14:12
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@alfosynchro Technique de sapeur.
Dans l'assaut des châteaux, quand c'était encore à la mode, des sapeurs creusaient des galeries sous les remparts ennemis, et finissaient par foutre le feu aux supports pour faire effondrer des pans entiers de l'objectif.
Il parait que les défenseurs entendaient parfait les travaux pendant des semaines, avec la pleine connaissance de leur fin à venir.
Spy Ops version moyen age.
Contribution le : 03/04 08:51:09
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|domi13180
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0 #7
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Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
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Citation :
Encore eût-il fallu qu'il le susse.
Contribution le : 03/04 23:39:16
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