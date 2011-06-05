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FMJ65
Méthode antique de démolition de grandes cheminées
 7  #1
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17271
Karma: 6591
Soit avant les techniques de démolition contrôlée à l'explosif.
Il falloir savoir courir vite à cette époque !!!


https://www.reddit.com/comments/1s718in

Contribution le : 01/04 19:38:54
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blahmeuh
Re: Méthode antique de démolition de grandes cheminées
 1  #2
Je suis accro
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 1145
Karma: 449
il est surpuissant son pouet-pouet !

Contribution le : 01/04 20:07:59
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alfosynchro
Re: Méthode antique de démolition de grandes cheminées
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 18875
Karma: 8176
J'ai pas trop compris la technique, mais bravo quand-même !

Contribution le : 01/04 20:13:22
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Gog077
Re: Méthode antique de démolition de grandes cheminées
 4  #4
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2438
Karma: 1412
@alfosynchro je pense qu'ils démontent des briques au pied de la cheminée en mettant des morceaux de bois pour soutenir et éviter que ça se casse la gueule, puis quand ils en ont démonté assez, ils crament les supports.

Contribution le : 02/04 00:22:19
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Loom-
Re: Méthode antique de démolition de grandes cheminées
 0  #5
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 10859
Karma: 4640
La maîtrise et la technique, avec le pouet pouet.

Contribution le : 02/04 08:17:56
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Mancuso
Re: Méthode antique de démolition de grandes cheminées
 0  #6
Je m'installe
Inscrit: 29/10/2018 14:12
Post(s): 384
Karma: 277
@alfosynchro Technique de sapeur.
Dans l'assaut des châteaux, quand c'était encore à la mode, des sapeurs creusaient des galeries sous les remparts ennemis, et finissaient par foutre le feu aux supports pour faire effondrer des pans entiers de l'objectif.
Il parait que les défenseurs entendaient parfait les travaux pendant des semaines, avec la pleine connaissance de leur fin à venir.

Spy Ops version moyen age.

Contribution le : 03/04 08:51:09
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domi13180
Re: Méthode antique de démolition de grandes cheminées
 0  #7
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1225
Karma: 2744
Citation :

@FMJ65 a écrit:
Il falloir savoir courir vite à cette époque !!!

Encore eût-il fallu qu'il le susse.

Contribution le : 03/04 23:39:16
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