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FMJ65
Un lever de terre
 5  #1
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17271
Karma: 6591
Ca claque !!!!!!!!!!


https://www.reddit.com/comments/1s14rih

Contribution le : 01/04 19:46:40
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alfosynchro
Re: Un lever de terre
 2  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 18875
Karma: 8176
IA !!!
Ceci est une vidéo de propagande pro-globistes !

Contribution le : 01/04 20:16:45
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MYRRZINN
Re: Un lever de terre
 1  #3
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 2883
Karma: 5337
Hey les gars, JE VOIS MA MAISON !!!

Contribution le : 02/04 17:28:31
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Mancuso
Re: Un lever de terre
 0  #4
Je m'installe
Inscrit: 29/10/2018 14:12
Post(s): 384
Karma: 277
@alfosynchro
Pourquoi ? Je trouve au contraire que ça prouve que la terre est ronde comme une crêpe au sucre. La meme forme.

Contribution le : 03/04 08:45:23
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alfosynchro
Re: Un lever de terre
 0  #5
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 18875
Karma: 8176
@Mancuso
TKT, je ne crois pas à la terre plate. J'ai écrit mon commentaire comme si c'était ma soeur complotiste qui le faisait. 😉

Ceci dit, je ne suis pas pleinement convaincu que cette photo est authentique. Je me demande où se trouve le soleil pour obtenir un plein disque bleu et de la clarté à cet endroit de la Lune.
Mais c'est un détail.

Contribution le : 03/04 13:18:30
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Loom-
Re: Un lever de terre
 0  #6
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 10859
Karma: 4640
Qui a été filmé ?  Complot des Illuminatis tout ça .

Contribution le : 03/04 14:25:19
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Mancuso
Re: Un lever de terre
 1  #7
Je m'installe
Inscrit: 29/10/2018 14:12
Post(s): 384
Karma: 277
@alfosynchro J'avais compris l'ironie.
Et si tu te demandes ou est le soleil pour ne pas avoir d'ombre (de la Terre sur la Terre), la réponse est: En face ! (de la Terre). C'est à dire derrière le point de vue, on a donc la Terre, la Lune, et le Soleil quasiment aligné. Pas aligné parfaitement, car alors on verrai l'ombre de la Lune sur la Terre, et on appellerai ça une éclipse.

Contribution le : 03/04 15:29:01
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domi13180
Re: Un lever de terre
 0  #8
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1225
Karma: 2744
Vu que la Lune tourne autour de la Terre en 4 semaines mais ne tourne pas sur elle même, je pense que depuis la Lune on voit la Terre tourner en 24h mais le déplacement par rapport à l'horizon est léger.

Contribution le : 03/04 23:28:02
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