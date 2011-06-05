Un lever de terre



Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 18875 Karma: 8176

Mancuso

TKT, je ne crois pas à la terre plate. J'ai écrit mon commentaire comme si c'était ma soeur complotiste qui le faisait.



Ceci dit, je ne suis pas pleinement convaincu que cette photo est authentique. Je me demande où se trouve le soleil pour obtenir un plein disque bleu et de la clarté à cet endroit de la Lune.

Mais c'est un détail. TKT, je ne crois pas à la terre plate. J'ai écrit mon commentaire comme si c'était ma soeur complotiste qui le faisait.Ceci dit, je ne suis pas pleinement convaincu que cette photo est authentique. Je me demande où se trouve le soleil pour obtenir un plein disque bleu et de la clarté à cet endroit de la Lune.Mais c'est un détail.

Contribution le : 03/04 13:18:30