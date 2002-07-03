|Baba-Yaga
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Chacun a sa musique
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5 #1
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Je poste trop
Inscrit: 10/07/2016 18:17
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Contribution le : 02/04 07:58:08
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|Kilroy1
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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C'est pas mal
Contribution le : 02/04 09:30:39
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|Krobot
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0 #3
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Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
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La vidéo est en article : Associer des chansons à des personnes dans une gare
Contribution le : 02/04 17:38:40
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|Crazy-13
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0 #4
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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Du coup je serais curieux de savoir qu'elle musique il aurait choisi pour moi.
Après sur tiktok il y a quelque chose de similaire qui en choisi une quand on se prend en photo, mais je pense pas que ça soit aussi recherché dans le choix, c'est plus du troll de la part de l'application.
Contribution le : 02/04 20:13:14
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