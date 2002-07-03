Chacun a sa musique



Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 85690 Karma: 9518



Après sur tiktok il y a quelque chose de similaire qui en choisi une quand on se prend en photo, mais je pense pas que ça soit aussi recherché dans le choix, c'est plus du troll de la part de l'application. Du coup je serais curieux de savoir qu'elle musique il aurait choisi pour moi.Après sur tiktok il y a quelque chose de similaire qui en choisi une quand on se prend en photo, mais je pense pas que ça soit aussi recherché dans le choix, c'est plus du troll de la part de l'application.

Contribution le : 02/04 20:13:14