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Baba-Yaga
Chacun a sa musique
 5  #1
Je poste trop
Inscrit: 10/07/2016 18:17
Post(s): 19421
Karma: 13338
Les chansons qui pourraient accompagner certains voyageurs :



Contribution le : 02/04 07:58:08
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Kilroy1
Re: Chacun a sa musique
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 20854
Karma: 27736
C'est pas mal 👍

Contribution le : 02/04 09:30:39
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Krobot
🤖 Associer des chansons à des personnes dans une gare
 0  #3
Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 0
Karma: 1028
La vidéo est en article : Associer des chansons à des personnes dans une gare

Contribution le : 02/04 17:38:40
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Crazy-13
Re: Chacun a sa musique
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 85690
Karma: 9518
Du coup je serais curieux de savoir qu'elle musique il aurait choisi pour moi. 🤔
Après sur tiktok il y a quelque chose de similaire qui en choisi une quand on se prend en photo, mais je pense pas que ça soit aussi recherché dans le choix, c'est plus du troll de la part de l'application.

Contribution le : 02/04 20:13:14
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