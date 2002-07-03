Macho Man (court métrage avec des Barbies et des Ken)



Je suis accro Inscrit: 07/10/2021 16:20 Post(s): 1145 Karma: 449

un oscar pour le scénario

un oscar pour les effets spéciaux

un oscar pour la bande son

un oscar pour le doublage

un oscar pour la mise en scène

un oscar pour le jeu d'acteurs

un oscar pour tous les autres oscar

un séjour en HP pour la prod, la réal et tout le monde

Contribution le : 02/04 19:56:41