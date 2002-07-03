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Wiliwilliam
Macho Man (court métrage avec des Barbies et des Ken)
 6  #1
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40165
Karma: 20600

MACHO MAN - A HANDMADE SHORT FILM (Inspired by the music of Maumaumau)

Contribution le : 02/04 11:27:34
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Loom-
Re: Macho Man (court métrage avec des Barbies et des Ken)
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 10859
Karma: 4640
Merci j'ai bien aimé.

Contribution le : 02/04 12:06:52
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lsdYoYo
Re: Macho Man (court métrage avec des Barbies et des Ken)
 1  #3
Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
Post(s): 2789
Karma: 1846
YouTube devient insupportable avec ses pubs incessantes.

Contribution le : 02/04 13:41:54
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Krobot
🤖 Macho Man (Court métrage)
 0  #4
Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 0
Karma: 1028
La vidéo est en article : Macho Man (Court métrage)

Contribution le : 02/04 17:19:53
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blahmeuh
Re: 🤖 Macho Man (Court métrage)
 0  #5
Je suis accro
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 1145
Karma: 449
un oscar pour le scénario
un oscar pour les effets spéciaux
un oscar pour la bande son
un oscar pour le doublage
un oscar pour la mise en scène
un oscar pour le jeu d'acteurs
un oscar pour tous les autres oscar
un séjour en HP pour la prod, la réal et tout le monde

Contribution le : 02/04 19:56:41
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Crazy-13
Re: Macho Man (court métrage avec des Barbies et des Ken)
 0  #6
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 85690
Karma: 9518
il y a encore plus de stéréotype que dans le film Barbie. 🤣

Contribution le : 02/04 20:25:56
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