Macho Man (court métrage avec des Barbies et des Ken)
|Wiliwilliam
|
Macho Man (court métrage avec des Barbies et des Ken)
|
6 #1
|
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40165
Karma: 20600
|
MACHO MAN - A HANDMADE SHORT FILM (Inspired by the music of Maumaumau)
Contribution le : 02/04 11:27:34
|Signaler
|Loom-
|
0 #2
|
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 10859
Karma: 4640
|
Merci j'ai bien aimé.
Contribution le : 02/04 12:06:52
|Signaler
|lsdYoYo
|
1 #3
|
Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
Post(s): 2789
Karma: 1846
|
YouTube devient insupportable avec ses pubs incessantes.
Contribution le : 02/04 13:41:54
|Signaler
|Krobot
|
0 #4
|
Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 0
Karma: 1028
|
La vidéo est en article : Macho Man (Court métrage)
Contribution le : 02/04 17:19:53
|Signaler
|blahmeuh
|
0 #5
|
Je suis accro
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 1145
Karma: 449
|
un oscar pour le scénario
un oscar pour les effets spéciaux
un oscar pour la bande son
un oscar pour la mise en scène
un oscar pour le jeu d'acteurs
un oscar pour tous les autres oscar
un séjour en HP pour la prod, la réal et tout le monde
Contribution le : 02/04 19:56:41
|Signaler
|Crazy-13
|
0 #6
|
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 85690
Karma: 9518
|
il y a encore plus de stéréotype que dans le film Barbie.
Contribution le : 02/04 20:25:56
|Signaler