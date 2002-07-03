Sympa les sherpas



Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17271 Karma: 6591

D'un côté, quand tu fais ce genre d'expe, tu es tout le temps malade. Ton corps est même en train de mourir, littéralement (tu peux pas survivre durablement à plus de 7000m). Alors un peu plus, un peu moins ...

D'un autre côté, les "summiters" déboursent entre 50 et 100k€ pour l'ascension de l'Everest. Donc 5k€ en plus, en moins, c'est pas la mort. Sauf que tu l'as mauvaise de ne pas avoir le sommet !

Contribution le : 02/04 22:44:32

Edité par FMJ65 sur 3/4/2026 10:23:27

