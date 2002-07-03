|Koreus
|
Sympa les sherpas
|
3 #1
|
Webhamster
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 76577
Karma: 38404
|
Des sherpas népalais ont rendu malades des alpinistes pour déclencher des sauvetages hors de prix sur l’Everest. L’arnaque a généré plus de 17 millions d’euros. Selon l’enquête, les sherpas poussaient les alpinistes à abandonner leur ascension de l’Everest.
Chargement de la vidéo...
Contribution le : 02/04 21:22:20
|Signaler
|FMJ65
|
0 #2
|
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17271
Karma: 6591
|
D'un côté, quand tu fais ce genre d'expe, tu es tout le temps malade. Ton corps est même en train de mourir, littéralement (tu peux pas survivre durablement à plus de 7000m). Alors un peu plus, un peu moins ...
D'un autre côté, les "summiters" déboursent entre 50 et 100k€ pour l'ascension de l'Everest. Donc 5k€ en plus, en moins, c'est pas la mort. Sauf que tu l'as mauvaise de ne pas avoir le sommet !
Contribution le : 02/04 22:44:32
Edité par FMJ65 sur 3/4/2026 10:23:27
|Signaler
|domi13180
|
0 #3
|
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1225
Karma: 2744
|
Et peut-être qu'ils ont évité à certains de mourir pendant l'ascension.
Contribution le : 03/04 23:44:14
|Signaler
|alfosynchro
|
0 #4
|
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 18875
Karma: 8176
|
Sherpa, cher pas, faut l'dire vite !
Contribution le : 04/04 09:41:06
|Signaler