|Kritik
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[vidéo] Angine de poitrine
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2 #1
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Je m'installe
Inscrit: 16/09/2015 21:54
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Je suis en boucle sur eux depuis 15 jours. Ils sont assez bizarres pour Koreus je pense.
Ils font un buzz de fous à cause de plein de trucs, leurs costumes, les loops, la double guitare-basse, le double frettage sur les manches, les rythmes non binaires, leurs effets et j'en passe.
Bonne dégustation mais attention, c'est comme la coriandre, certains adorent, d'autres détestent.
Angine de Poitrine - Full Performance (Live on KEXP)
Contribution le : 02/04 22:31:18
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|FMJ65
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1 #2
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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J'ai pas tenu 10s .....
Contribution le : 02/04 22:39:39
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|Drakkaru
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0 #3
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Je masterise !
Inscrit: 12/08/2012 00:23
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La perf est cool, c'est pas mon style donc j'écouterai pas tout (je pensais juste voir un clip quoi), mais c'est intéressant.
Contribution le : 02/04 23:06:14
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|alfosynchro
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0 #4
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Ah ouaih, j'avais pas vu que ça durait 27 minutes !
Faut que j'en garde un peu pour le goûter de 4 heures !
Contribution le : 02/04 23:51:15
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|vivaberthaga
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1 #5
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Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
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@Kritik merci pour la découverte, j'adore. J'y trouve un coté Les Claypool mélangé avec les plus perchés des 70's...
Contribution le : 03/04 00:12:39
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|Kritik
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0 #6
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Inscrit: 16/09/2015 21:54
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@alfosynchro j'adore aussi. Hier j'ai réussi à choper 2 places pour un concert dans une petite salle de "750" places.
Elles se sont toutes vendues dans la première seconde de l'ouverture de la billetterie et c'est pareil partout où ils passent
Mais je comprends que les non-mélomanes n'y comprennent rien
Contribution le : 03/04 08:46:08
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|Kilroy1
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0 #7
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Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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Pas ma tasse de coriandre non plus...
Contribution le : 03/04 10:50:18
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