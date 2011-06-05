[vidéo] Angine de poitrine



Je m'installe Inscrit: 16/09/2015 21:54 Post(s): 215 Karma: 346

Je suis en boucle sur eux depuis 15 jours. Ils sont assez bizarres pour Koreus je pense.

Ils font un buzz de fous à cause de plein de trucs, leurs costumes, les loops, la double guitare-basse, le double frettage sur les manches, les rythmes non binaires, leurs effets et j'en passe.

Bonne dégustation mais attention, c'est comme la coriandre, certains adorent, d'autres détestent.





Angine de Poitrine - Full Performance (Live on KEXP)

Contribution le : 02/04 22:31:18